Матч окончен
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды забили 8 голов Мальте, Сербия разгромила Андорру, Польша проиграла Финляндии
В Европе проходят матчи 4-го тура отборочного турнира к ЧМ-2026.
Нидерланды забили 8 голов Мальте (8:0), Польша уступила Финляндии (1:2), Сербия разгромила Андорру (3:0).
Квалификация ЧМ-2026
Европа
4-й тур
10 июня 18:45, Стадио Олимпико ди Серравалле
Завершен
0 - 4
10 июня 18:45, Сконто
10 июня 18:45, Национальный стадион
10 июня 18:45, Эуроборг
Завершен
8 - 0
10 июня 18:45, Олимпийский стадион
10 июня 18:45, Gradski stadion Dubočica
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?17416 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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