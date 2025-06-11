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Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды забили 8 голов Мальте, Сербия разгромила Андорру, Польша проиграла Финляндии

В Европе проходят матчи 4-го тура отборочного турнира к ЧМ-2026.

Нидерланды забили 8 голов Мальте (8:0), Польша уступила Финляндии (1:2), Сербия разгромила Андорру (3:0). 

Квалификация ЧМ-2026

Европа

4-й тур

Квалификация ЧМ. 4 тур
10 июня 18:45, Стадио Олимпико ди Серравалле
Сан-Марино
Завершен
0 - 4
Австрия
Матч окончен
85’
Арнаутович
Риккарди
73’
Нанни   Джакопетти
73’
Ладзари   Gabriel Toledo Capicchioni
73’
Дзаннони   Муларони
72’
66’
Пош
63’
Баумгартнер   Грюлль
Капиккьони   Касадеи
63’
59’
Балло
46’
Лаймер   Шмид
46’
Грегорич   Балло
46’
Линхарт   Кверфельд
46’
Пентц   Лаваль
2тайм
Перерыв
27’
  Баумгартнер
Контадини   Сенсоли
22’
15’
  Арнаутович
11’
  Грегорич
3’
  Арнаутович
Сан-Марино
Коломбо, Риккарди, Бенвенути, Бенвенути, Валентини, Дзаннони, Капиккьони, Голинуччи, Ладзари, Контадини, Нанни, Амичи, Дзаволи, Чеволи, Фаббри, Matteoni, Пазолини, Росси, Касадеи, Муларони, Джакопетти, Сенсоли, Gabriel Toledo Capicchioni
Запасные: Касадеи, Matteoni, Дзаволи, Чеволи, Пазолини, Росси, Сенсоли, Амичи, Gabriel Toledo Capicchioni, Фаббри, Муларони, Джакопетти
1тайм
Австрия:
Пентц, Хонзак, Фридль, Линхарт, Пош, Зайвальд, Лаймер, Грегорич, Забитцер, Баумгартнер, Арнаутович, Лаваль, Польстер, Мвене, Кверфельд, Ферачниг, Вебер, Балло, Гриллич, Шлагер, Шмид, Виммер, Грюлль
Запасные: Касадеи, Matteoni, Дзаволи, Чеволи, Пазолини, Росси, Сенсоли, Амичи, Gabriel Toledo Capicchioni, Фаббри, Муларони, Джакопетти
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Квалификация ЧМ. 4 тур
10 июня 18:45, Сконто
Латвия
Завершен
1 - 1
Албания
Матч окончен
Варславанс   Тонишев
90’
Черномордый
84’
82’
Броя   Узуни
Савельев   Вапне
82’
82’
Манай   Даку
Гутковский   Регжа
75’
Икауниекс   Дашкевичс
75’
69’
Лячи   Байрами
Варславанс
69’
60’
Ходжа   Мучи
Цыганик
50’
2тайм
Перерыв
  Черномордый
45’
+4’
29’
  Черномордый
Икауниекс
21’
Латвия
Звиедрис, Цыганик, Яунземс, Юрковскис, Черномордый, Балодис, Икауниекс, Зеленков, Савельев, Варславанс, Гутковский, Матревицс, Оролс, Ягодинский, Тонишев, Дашкевичс, Kristaps Grabovskis, Мельник, Пенкевицс, Вапне, Жалейко, Melnis, Регжа
Запасные: Оролс, Ягодинский, Пенкевицс, Вапне, Регжа, Матревицс, Kristaps Grabovskis, Melnis, Мельник, Жалейко, Дашкевичс, Тонишев
1тайм
Албания:
Стракоша, Митай, Кумбула, Исмайли, Балиу, Аслани, Шеху, Ходжа, Лячи, Броя, Манай, Кастрати, Шерри, Алийи, Байрами, Хюсай, Байрами, Бериша, Мучи, Рамадани, Асани, Даку, Узуни
Запасные: Оролс, Ягодинский, Пенкевицс, Вапне, Регжа, Матревицс, Kristaps Grabovskis, Melnis, Мельник, Жалейко, Дашкевичс, Тонишев
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Квалификация ЧМ. 4 тур
10 июня 18:45, Национальный стадион
Румыния
Завершен
2 - 0
Кипр
Матч окончен
Ман   Микулеску
82’
81’
Кирьяку   Артиматас
Тэнасе   Алибек
73’
Буркэ   Гицэ
73’
64’
Сациас
62’
Андерсон Коррейя   Ционис
Кирикеш   Марин
56’
Михэилэ   Митрицэ
56’
46’
Какулис   Куцакос
46’
Кости   Харалампус
46’
Лоизу   Элиа
2тайм
Перерыв
  Ман
45’
+2’
  Тэнасе
43’
Тэнасе
26’
24’
Кастанос
Румыния
Молдован, Буркэ, Попеску, Рациу, Сореску, Кирикеш, Шут, Тэнасе, Михэилэ, Ман, Дрэгуш, Ницэ, Тырновану, Крецу, Гицэ, Неделчару, Опруц, Марин, Марин, Скречу, Алибек, Микулеску, Митрицэ
Запасные: Ницэ, Крецу, Марин, Гицэ, Опруц, Тырновану, Микулеску, Митрицэ, Неделчару, Марин, Скречу, Алибек
1тайм
Кипр:
Малль, Малеккидис, Лайфис, Сьелис, Сациас, Кастанос, Кирьяку, Андерсон Коррейя, Кости, Лоизу, Какулис, Деметриу, Михаил, Антониу, Панайоту, Пилеас, Зиккис, Артиматас, Харалампус, Элиа, Куцакос, Сотириу, Ционис
Запасные: Ницэ, Крецу, Марин, Гицэ, Опруц, Тырновану, Микулеску, Митрицэ, Неделчару, Марин, Скречу, Алибек
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Квалификация ЧМ. 4 тур
10 июня 18:45, Эуроборг
Нидерланды
Завершен
8 - 0
Мальта
Матч окончен
  ван де Вен
90’
+2’
81’
Камензули   Бирман
81’
Сатариано   Аццопарди
  Мален
80’
Думфрис   Гертрюйда
79’
  Ланг
78’
  Мален
74’
Депай   Мален
72’
Ланг
64’
Клюйверт   Вегорст
62’
  Симонс
61’
60’
Теума   Джонс
56’
Гийомье
46’
Магри   Шоу
Гакпо   Ланг
46’
46’
Корбалан   Тума
Гравенберх   Виффер
46’
2тайм
Перерыв
34’
Теума
  ван Дейк
20’
  Депай
16’
  Депай
9’
Нидерланды
Флеккен, ван де Вен, ван Дейк, де Врей, Думфрис, де Йонг, Гравенберх, Симонс, Гакпо, Клюйверт, Депай, Олей, Схерпен, Аке, Фримпонг, Гертрюйда, ван Хекке, Рейндерс, Виффер, Ланг, Мален, Вегорст
Запасные: Аке, Фримпонг, Гертрюйда, Ланг, ван Хекке, Рейндерс, Олей, Схерпен, Вегорст, Мален, Виффер
1тайм
Мальта:
Бонелло, Каррагер, Менц, Камензули, Корбалан, Сатариано, Гийомье, Магри, Теума, Мбонг, Мбонг, Аль-Туми, Сиссонс, Бирман, Пепе, Шоу, Дзаммит-Лонарделли, Аццопарди, Keyon Ewurum Kelechi, Пайбер, Джонс, Нвоко, Тума
Запасные: Аке, Фримпонг, Гертрюйда, Ланг, ван Хекке, Рейндерс, Олей, Схерпен, Вегорст, Мален, Виффер
Подробнее
Квалификация ЧМ. 4 тур
10 июня 18:45, Олимпийский стадион
Финляндия
Завершен
2 - 1
Польша
Матч окончен
90’
+2’
Залевски
87’
Модер   Петровски
86’
Пентек   Букса
Антман   Пукки
86’
Луд   Иванов
86’
Уронен   Нисканен
71’
69’
  Кивер
  Челльман
64’
Похьянпало   Челльман
63’
Йенсен   Алхо
63’
58’
Свидерски   Каминьски
2тайм
Перерыв
Кайринен
35’
34’
Беднарек
  Похьянпало
31’
Финляндия
Градецки, Тенхо, Хосконен, Пелтола, Уронен, Камара, Кайринен, Йенсен, Луд, Антман, Похьянпало, Йоронен, Синисало, Алхо, Иванов, Пиккарайнен, Тикканен, Юрю, Нисканен, Валакари, Сухонен, Челльман, Пукки
Запасные: Сухонен, Челльман, Синисало, Тикканен, Пукки, Валакари, Йоронен, Иванов, Юрю, Нисканен, Алхо, Пиккарайнен
1тайм
Польша:
Скорупски, Кэш, Залевски, Кивер, Беднарек, Скшипчак, Модер, Слиш, Шиманьски, Свидерски, Пентек, Булка, Мрозек, Берешиньски, Давидович, Валюкевич, Ветеска, Богуш, Франковски, Каминьски, Ойеделе, Петровски, Букса
Запасные: Сухонен, Челльман, Синисало, Тикканен, Пукки, Валакари, Йоронен, Иванов, Юрю, Нисканен, Алхо, Пиккарайнен
Подробнее
Квалификация ЧМ. 4 тур
10 июня 18:45, Gradski stadion Dubočica
Сербия
Завершен
3 - 0
Андорра
Матч окончен
87’
Валес   Тейшейра
85’
Искьердо
Митрович   Штулич
83’
79’
Сервос   Гомеш
Стоич   Симич
76’
Рачич
75’
67’
Лопес   Рикард
66’
Родриго   Мартинес
66’
Валес   Искьердо
Гудель   Максимович
61’
Катаи   Рачич
61’
Терзич   Митрович
60’
  Митрович
53’
2тайм
Перерыв
44’
Валес
  Митрович
24’
  Митрович
12’
Сербия
Петрович, Павлович, Миленкович, Стоич, Гудель, Катаи, Лукич, Терзич, Живкович, Митрович, Влахович, Lazar Kaličanin, Росич, Бабич, Эракович, Неделькович, Симич, Максимович, Максимович, Рачич, Самарджич, Митрович, Штулич
Запасные: Неделькович, Lazar Kaličanin, Бабич, Симич, Митрович, Самарджич, Росич, Эракович, Максимович, Максимович, Штулич, Рачич
1тайм
Андорра:
И. Альварес, Сан-Николас, Борра, Оливера, Гарсия, Макс Льовера, Сервос, Валес, Валес, Родриго, Лопес, Гомес Морейра, Пирес, Гильен, Ребес, Рубио, Бабот Мюллер, Гарсия Реном, Гомеш, Тейшейра, Искьердо, Рикард, Мартинес
Запасные: Неделькович, Lazar Kaličanin, Бабич, Симич, Митрович, Самарджич, Росич, Эракович, Максимович, Максимович, Штулич, Рачич
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?17416 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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