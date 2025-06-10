  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Комличенко о переходе в «Локо»: «Сумасшедшие условия, хороший коллектив, русские ребята, Москва, удобная логистика – у нас с женой здесь куплен дом. Борьба за высокие места, выше спрос – это интересно»
63

Комличенко о переходе в «Локо»: «Сумасшедшие условия, хороший коллектив, русские ребята, Москва, удобная логистика – у нас с женой здесь куплен дом. Борьба за высокие места, выше спрос – это интересно»

Николай Комличенко объяснил решение перейти в «Локомотив».

Сегодня московский клуб объявил о подписании 3-летнего контракта с нападающим.

«Здесь много факторов. Во-первых, это большой клуб с историей. Команда борется за самые высокие места, есть задачи, спрос выше – это интересно.

Во-вторых, сыграла свою роль заинтересованность главного тренера и руководства. Было очень приятно. Знаю, что Михаил Михайлович [Галактионов] хотел моего перехода, это классно.

В-третьих, Москва! Удобная логистика. У нас здесь с женой куплен дом, мы давно хотели вернуться. В-четвертых, игровое время будет зависеть от меня. Конкуренцию никто не отменял, но если буду в порядке, буду играть.

У «Локомотива» классные болельщики, большая база. Когда играли [в Черкизово] в Кубке, мне понравилась атмосфера. Здесь хороший коллектив, русские ребята, многих я знаю. В сборной ко мне уже подходили, спрашивали, когда состоится переход

[Дмитрий Баринов] меня только увидел — даже не стал ничего говорить про финал Кубка, не подбадривал... Сразу спросил: «Когда подписание?» Сказал ему: «Не спеши, скоро все будет». А он: «Давай-давай!» Разговаривал с ребятами, знаю, что в клубе сумасшедшие условия, опять же, хорошая база, медицина... Все на высоком уровне. Это привлекает», – сказал Комличенко.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?17413 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСборная России по футболу
logoНиколай Комличенко
logoЛокомотив
logoМихаил Галактионов
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
logoРостов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Станьте частью команды, которая заботится о наших пользователях – откликайтесь на вакансию support-менеджера!
1 минуту назадВакансия
Президент «Ростова»: «С правительством мы в партнерстве, работаем в штатном режиме. Кардинальных изменений в составе не планируется, ключевые специалисты продолжат работу»
49 минут назад
Евро-2025 (U21). Групповой этап. Франция против Португалии, Испания сыграет со Словакией, Италия – с Румынией
117 минут назад
Тренер вратарей «Краснодара» об Акинфееве: «Легенда российского футбола. Но если он ошибается, этого не замечают, вину перекладывают на других. Голкипер, превратившийся в миф, вне подозрений»
1520 минут назад
Месси – Хамесу во время матча Аргентины и Колумбии: «Ты сказал, что нам помогли в финале. Ты много говоришь»
2828 минут назад
Рейндерс о переходе в «Ман Сити»: «Я в восторге, это одна из самых больших команд мира. АПЛ – это мечта, самая сильная лига»
833 минуты назад
Сане решил покинуть «Баварию». Вингер близок к переходу в «Галатасарай»
3747 минут назад
«Ман Сити» купил хавбека «Милана» Рейндерса за 70 млн евро с учетом бонусов
7951 минуту назадФото
Коларов войдет в штаб Киву в «Интере». Он возглавляет молодежку Сербии
12сегодня, 07:22
Разминаемся перед КЧМ: соотнесите клубы и страны 🌎
сегодня, 07:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Зюле интересен «Милану»
2 минуты назад
Худайбердиева о Станковиче: «Дай бог, чтобы в следующем году он сделал «Спартак» чемпионом. Его эмоции на бровке – это не показное, видно, что для него это не просто работа»
211 минут назад
Защитник Беларуси Политевич о Кисляке: «Видно, что не боится ничего. В 19 лет играть в такой взрослый футбол…»
3сегодня, 07:55
Тренер вратарей «Краснодара»: «Латышонка подбешивало, что Сафонов был первым. Нездоровые амбиции стали перевешивать. В «Зените» закалился, помудрел»
1сегодня, 07:35
«Жду, когда Россия наконец тоже будет играть в Европе. Матчи с ней – это матчи с топ-сборной». Лисакович после 1:4
3сегодня, 07:00
Гладышев о том, что сказал Личке после его ухода из «Динамо»: «В этом есть и моя вина – не забивал многие моменты»
5сегодня, 06:47
Романцев о Карпине в «Динамо»: «Не вижу в этом предательства по отношению к «Спартаку». Он поступает согласно особенности нашей профессии»
5сегодня, 06:34
«Если Карпина назначат в «Динамо» – будет супер! Очень интересно поработать с ним». Лепский о тренере
12сегодня, 05:57
Черчесов о Дзюбе в «Акроне»: «Он зависимый игрок, уже не самый работоспособный. Второй сезон для клуба, выходящего в РПЛ, всегда сложнее»
1сегодня, 05:21
«Гладышева ждет большое будущее, если продолжит работать в том же духе. Можем его где‑то в Европе увидеть». Мартынович о хавбеке «Динамо»
7сегодня, 05:00