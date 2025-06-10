Комличенко о переходе в «Локо»: «Сумасшедшие условия, хороший коллектив, русские ребята, Москва, удобная логистика – у нас с женой здесь куплен дом. Борьба за высокие места, выше спрос – это интересно»

Николай Комличенко объяснил решение перейти в «Локомотив».

Сегодня московский клуб объявил о подписании 3-летнего контракта с нападающим.

«Здесь много факторов. Во-первых, это большой клуб с историей. Команда борется за самые высокие места, есть задачи, спрос выше – это интересно.

Во-вторых, сыграла свою роль заинтересованность главного тренера и руководства. Было очень приятно. Знаю, что Михаил Михайлович [Галактионов ] хотел моего перехода, это классно.

В-третьих, Москва! Удобная логистика. У нас здесь с женой куплен дом, мы давно хотели вернуться. В-четвертых, игровое время будет зависеть от меня. Конкуренцию никто не отменял, но если буду в порядке, буду играть.

У «Локомотива » классные болельщики, большая база. Когда играли [в Черкизово] в Кубке, мне понравилась атмосфера. Здесь хороший коллектив, русские ребята, многих я знаю. В сборной ко мне уже подходили, спрашивали, когда состоится переход

[Дмитрий Баринов] меня только увидел — даже не стал ничего говорить про финал Кубка, не подбадривал... Сразу спросил: «Когда подписание?» Сказал ему: «Не спеши, скоро все будет». А он: «Давай-давай!» Разговаривал с ребятами, знаю, что в клубе сумасшедшие условия, опять же, хорошая база, медицина... Все на высоком уровне. Это привлекает», – сказал Комличенко .