Гладышев забил трижды за 12 минут – это рекорд сборной России

Ярослав Гладышев установил рекорд сборной России.

Нападающий сделал хет-трик в игре с Беларусью в BetBoom товарищеском матче в Минске. Он отличился на 21-й, 24-й и 33-й минутах.

12 минут между первым и третьим голами – рекордная скорость в истории сборной России.