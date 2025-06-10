Гладышев забил трижды за 12 минут – это рекорд сборной России
Ярослав Гладышев установил рекорд сборной России.
Нападающий сделал хет-трик в игре с Беларусью в BetBoom товарищеском матче в Минске. Он отличился на 21-й, 24-й и 33-й минутах.
12 минут между первым и третьим голами – рекордная скорость в истории сборной России.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
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