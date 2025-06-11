Матч окончен
Бразилия впервые победила при Анчелотти – 1:0 с Парагваем благодаря голу Винисиуса
Сборная Бразилии обыграла Парагвай (1:0) в 16-м туре отбора ЧМ-2026.
«Селесао» одержали первую победу при новом тренере Карло Анчелотти благодаря голу Винисиуса на 44-й минуте и вышла в финальный турнир ЧМ.
Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Квалификация ЧМ. 16 тур
11 июня 00:45, Арена Коринтианс
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18814 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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