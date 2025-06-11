Бразилия впервые победила при Анчелотти – 1:0 с Парагваем благодаря голу Винисиуса

Сборная Бразилии обыграла Парагвай (1:0) в 16-м туре отбора ЧМ-2026.

«Селесао» одержали первую победу при новом тренере Карло Анчелотти благодаря голу Винисиуса на 44-й минуте и вышла в финальный турнир ЧМ.

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.





Квалификация ЧМ. 16 тур 11 июня 00:45, Арена Коринтианс Бразилия Завершен 1 - 0 Парагвай Матч окончен Вандерсон Данило 89’ 86’ Алонсо Сандес 86’ Альмирон Ромеро Матеус Кунья Жерсон 79’ Винисиус Жуниор Ришарлисон 78’ Алекс Сандро Бералдо 74’ 69’ Санабрия Авалос 61’ Гомес Ромеро 61’ Вильясанти Бобадилья 2 тайм Перерыв Бруно Гимараэс 45’ +3’ Винисиус Жуниор

44’ Винисиус Жуниор 28’ 6’ Алонсо Бразилия Алиссон, Алекс Сандро, Алессандро, Маркиньос, Вандерсон, Каземиро, Бруно Гимараэс, Мартинелли, Матеус Кунья, Рафинья, Винисиус Жуниор, Бенто, Уго Соуза, Франса, Бералдо, Лео Ортис, Данило, Сантос, Жерсон, Эдерсон, Эстеван, Ришарлисон, Антони Запасные: Антони, Матеус Кунья, Бенто, Лео Ортис, Сантос, Эдерсон, Уго Соуза, Франса, Алекс Сандро, Винисиус Жуниор, Эстеван, Вандерсон 1 тайм Парагвай: Фернандес, Алонсо, Альдерете, Гомес, Касерес, Вильясанти, Кубас, Альмирон, Энсисо, Гомес, Санабрия, Карлос, Хиль, Бальбуэна, Сандес, Веласкес, Бобадилья, Лескано, Ромеро, Питта, Ромеро, Соса, Авалос Запасные: Антони, Матеус Кунья, Бенто, Лео Ортис, Сантос, Эдерсон, Уго Соуза, Франса, Алекс Сандро, Винисиус Жуниор, Эстеван, Вандерсон

Таблица отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026