«Зенит» перехватил Осипенко у «Динамо», предложив ему более 3 млн евро в год без учета бонусов. Защитник «Ростова» интересен и «Спартаку» («Mash на спорте»)
«Зенит» опережает «Динамо» в борьбе за Максима Осипенко.
По информации «Mash на спорте», защитник «Ростова» уже договорился о контракте с московским клубом с зарплатой около 1,4 млн евро в год. Однако «Зенит» перехватил Осипенко у «Динамо», предложив более 3 млн евро в год без учета бонусов.
Также сообщается, что защитник интересен «Спартаку». Красно-белые готовы платить Осипенко более 2 млн евро в год и значительные бонусы.
В минувшемсезоне Осипенко провел 30 матчей за «Ростов» в Мир РПЛ, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Статистику 31-летнего защитника можно найти здесь.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Mash на спорте»
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