«Зенит» перехватил Осипенко у «Динамо», предложив ему более 3 млн евро в год без учета бонусов. Защитник «Ростова» интересен и «Спартаку» («Mash на спорте»)

«Зенит» опережает «Динамо» в борьбе за Максима Осипенко.

По информации «Mash на спорте», защитник «Ростова » уже договорился о контракте с московским клубом с зарплатой около 1,4 млн евро в год. Однако «Зенит » перехватил Осипенко у «Динамо», предложив более 3 млн евро в год без учета бонусов.

Также сообщается, что защитник интересен «Спартаку ». Красно-белые готовы платить Осипенко более 2 млн евро в год и значительные бонусы.

В минувшемсезоне Осипенко провел 30 матчей за «Ростов» в Мир РПЛ, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Статистику 31-летнего защитника можно найти здесь .