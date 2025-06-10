Осипенко пройдет медосмотр в «Зените» 18 июня (Metaratings)

Максим Осипенко пройдет медосмотр в «Зените» на следующей неделе.

По информации Metaratings.ru, предварительно дата медицинского обследования защитника перед переходом в «Зенит» назначена на 18 июня.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб перехватил Осипенко у «Динамо», предложив ему более выгодные условия личного контракта.

В минувшем сезоне 31-летний защитник провел 30 матчей за «Ростов» в Мир РПЛ, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Подробную статистику игрока можно найти здесь .