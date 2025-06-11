Винисиус забил 2-й гол в отборе ЧМ-2026 – в 11-м матче
Винисиус Жуниор забил второй гол в квалификации ЧМ-2026.
Вингер сборной Бразилии отличился в 11-м матче в текущем турнире – против Парагвая (1:0).
Всего в отборе ЧМ-2026 на счету игрока «Реала» 3 (2+1) очка по системе «гол+пас». Подробнее его статистика – здесь.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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