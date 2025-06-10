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  • Акинфеев о роли денег: «У «Зенита» трансферов ниже 15 млн не видел в последнее время, а за 10 лет купили игроков чуть ли не на 300 млн. При этом твоя команда не может даже 5 млн тратить»
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Акинфеев о роли денег: «У «Зенита» трансферов ниже 15 млн не видел в последнее время, а за 10 лет купили игроков чуть ли не на 300 млн. При этом твоя команда не может даже 5 млн тратить»

Игорь Акинфеев оценил финансовые возможности «Зенита».

– Ты рассказывал, что, когда ты приходил, у ЦСКА были грандиозные времена, был супермегасостав, вы рвали, метали, побеждали и так далее. И ты рассказывал, что времена меняются, команда в какие-то моменты слабела и так далее. Я задал вопрос, почему это случилось, и все мне ответили одинаково: причина в том, что «Газпром» у «Зенита», а не у ЦСКА. Насколько это, на твой взгляд, действительно так и насколько деньги в сегодняшнем футболе действительно решают большую часть?

– Они не большую часть решают, они решают качество футболистов, которые приводятся на ту или иную позицию. Если мы сейчас затронули тему «Зенита», то у них трансферы ниже 15 млн я не видел в последнее время. Если взять статистику за последние 10 лет, как писали (я не копаюсь в деньгах «Зенита», мне это неинтересно), что они игроков купили на чуть ли не 300 млн долларов. При этом ты понимаешь, что твоя команда не может, условно, тратить даже 5 млн долларов на трансфер игрока.

Поэтому с 2018 года, когда из ЦСКА ушли девять или десять человек, и, не обижая никого, но понимая, что приезжают футболисты за 150 тысяч евро, за 300 тысяч евро, ты не соберешь команду, чтобы она боролась хотя бы за тройку. Не соберешь, не бывает чудес. Вот и вся разница.

Деньги не главное, но собрать качественный состав, который будет делать дело, тут очень главное – деньги, – сказал голкипер ЦСКА.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18830 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Александра Соколовского
logoИгорь Акинфеев
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деньги
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