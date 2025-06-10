Захарова об Овечкине в списке «Миротворца»: «Киевский режим ни в ком не видит людей – глаза залиты человеконенавистнической идеологией»
В МИД РФ отреагировали на внесение Александра Овечкина в список «Миротворца».
Ранее стало известно, что капитан «Вашингтона» попал в базу сайта «Миротворец» якобы за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».
«Киевский режим ни в ком не видит людей – глаза залиты ненавистью и человеконенавистнической идеологией», – заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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