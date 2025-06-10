В МИД РФ отреагировали на внесение Александра Овечкина в список «Миротворца».

Ранее стало известно , что капитан «Вашингтона » попал в базу сайта «Миротворец» якобы за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России».

«Киевский режим ни в ком не видит людей – глаза залиты ненавистью и человеконенавистнической идеологией», – заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.