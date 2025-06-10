ЦСКА может назначить Алексея Березуцкого, если не договорится с другими кандидатами. Это «самый экстренный и последний вариант» (Legalbet)
Алексей Березуцкий может снова стать главным тренером ЦСКА.
Как сообщает Legalbet, московский клуб может рассмотреть вариант с назначением своего бывшего защитника на пост главного тренера, если не сможет договориться ни с кем из приоритетных кандидатов.
Источники отмечают, что Березуцкий – «самый экстренный и последний вариант».
Алексей Березуцкий уже возглавлял ЦСКА с июля 2021 года по июнь 2022-го. Под его руководством армейцы заняли пятое место в таблице РПЛ.
В понедельник ЦСКА покинул Марко Николич, проработавший в клубе один сезон.
Кто в ЦСКА вместо Николича? Похоже, приоритет – тренер, которого сменил Николич
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18830 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
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