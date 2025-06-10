ЦСКА может назначить Алексея Березуцкого, если не договорится с другими кандидатами. Это «самый экстренный и последний вариант» (Legalbet)

Алексей Березуцкий может снова стать главным тренером ЦСКА.

Как сообщает Legalbet, московский клуб может рассмотреть вариант с назначением своего бывшего защитника на пост главного тренера, если не сможет договориться ни с кем из приоритетных кандидатов.

Источники отмечают, что Березуцкий – «самый экстренный и последний вариант».

Алексей Березуцкий уже возглавлял ЦСКА с июля 2021 года по июнь 2022-го. Под его руководством армейцы заняли пятое место в таблице РПЛ .

В понедельник ЦСКА покинул Марко Николич, проработавший в клубе один сезон.

Кто в ЦСКА вместо Николича? Похоже, приоритет – тренер, которого сменил Николич