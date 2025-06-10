Гладышев сделал покер к 52-й минуте матча с Беларусью
Ярослав Гладышев сделал покер в матче за сборную России.
22-летний нападающий забил три мяча к 33 минуте в товарищеской игре с командой Беларуси, а во втором тайме отличился еще раз.
До этого футболист «Динамо» за сборную не забивал. Он проводит вторую игру в составе национальной команды.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Россия впереди со счетом 4:1.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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