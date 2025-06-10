Гладышев сделал покер к 52-й минуте матча с Беларусью

Ярослав Гладышев сделал покер в матче за сборную России.

22-летний нападающий забил три мяча к 33 минуте в товарищеской игре с командой Беларуси, а во втором тайме отличился еще раз.

До этого футболист «Динамо » за сборную не забивал. Он проводит вторую игру в составе национальной команды.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Россия впереди со счетом 4:1.