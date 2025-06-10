«Челси» и «Милан» прекратили переговоры по Меньяну. Клубы не договорились о стоимости сделки – лондонцы не хотят платить «налог на КЧМ»

«Челси» и «Милан» прекратили переговоры по Майку Меньяну.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что клубы не смогли договориться о стоимости трансфера 29-летнего голкипера, поскольку «Челси» не хочет платить «налог на клубный чемпионат мира». Таким образом, клуб не подпишет Меньяна перед предстоящим турниром.

Сообщается, что тренерский штаб «Челси» полностью доверяет имеющимся в распоряжении клуба вратарям – Джордже Петровичу, Роберту Санчесу, Филипу Йоргенсену и Майку Пендерсу.

Ранее стало известно, что последнее предложение «Челси » по Меньяну составило 18 млн фунтов . «Милан » требовал не менее 20 млн фунтов.