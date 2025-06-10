Комличенко о звонке Станковича: «Он так уговаривал, сумасшедший прессинг! Но я уже пожал руки с «Локомотивом». Деян был расстроен, пожелал удачи»

Николай Комличенко рассказал, как Деян Станкович убеждал его перейти в «Спартак».

Сегодня о подписании контракта с форвардом объявил «Локомотив».

– Вечер пятницы. Мы с «Ростовом » прилетели в Москву на финал Кубка России. Звонок. Это был Деян ! Мы с ним говорили 15 минут. Он так уговаривал, сумасшедший прессинг! Уверял, что я буду лидером. Огромное уважение к Станковичу – как к игроку, тренеру. Но к тому моменту я уже пожал руки с «Локомотивом ». Мы с моим агентом не те люди, которые побегут туда, где больше предложат.

– Сразу отказались?

– Я позвонил агенту, рассказал о звонке. Мы все обсудили – с пониманием, что, во-первых, всех денег не заработаешь. Во-вторых, что важно не подводить людей, которым уже дал обещание. Позвонили в «Локомотив» и сообщили, что нас «Спартак » активно зовет, но мы выбираем вас. Мы дали слово, это принципиально.

– Сколько раз звонил Станкович?

– Два. Еще один раз – в день финала Лиги чемпионов. Но я для себя уже решил, что перехожу в «Локомотив». Сказал агенту: кто хочет, пусть звонит, на меня это не повлияет. Поэтому второй раз с Деяном все обсудили, я объяснил ему, что выбор сделан. Он пожелал удачи, сказал, что будет следить за мной. Был расстроен, – сказал Комличенко .

«Локомотив» анонсировал Комличенко роликом из видеоигры, где волк перепрыгивает стадионы «Спартака» и «Краснодара» и игнорирует звонок Станковича. Есть отсылка к помидорам за 1000