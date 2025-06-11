Сборная Эквадора вышла на ЧМ в 5-й раз
Сборная Эквадора сыграла вничью в гостях с Перу (0:0) в отборе ЧМ-2026.
Таким образом, эквадорцы обеспечили себе участие в финальном турнире. Они сыграют на чемпионате мира в 5-й раз.
За 2 тура до финиша команда Себастьяна Беккасесе с 25 очками в 16 матчах занимает в таблице квалификации в Южной Америке 2-е место, опережая по дополнительным показателям Бразилию, которая сегодня тоже гарантировала себе выход в финальный турнир.
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Жаль, начинал перспективно
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
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