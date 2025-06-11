Сборная Эквадора вышла на ЧМ в 5-й раз

Сборная Эквадора сыграла вничью в гостях с Перу (0:0) в отборе ЧМ-2026.

Таким образом, эквадорцы обеспечили себе участие в финальном турнире. Они сыграют на чемпионате мира в 5-й раз.

За 2 тура до финиша команда Себастьяна Беккасесе с 25 очками в 16 матчах занимает в таблице квалификации в Южной Америке 2-е место, опережая по дополнительным показателям Бразилию, которая сегодня тоже гарантировала себе выход в финальный турнир.

Таблица отбора ЧМ-2026