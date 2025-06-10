Матч окончен
🔥 Россия разгромила Беларусь – 4:1. Гладышев сделал покер во втором матче за сборную
Сборная России разгромила Беларусь в BetBoom товарищеском матче.
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Покер сделал нападающий Ярослав Гладышев, для которого этот матч стал всего вторым за национальную команду.
Товарищеский матч
10 июня 17:00, Natsional'nyy Futbol'nyy Stadion
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?17410 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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