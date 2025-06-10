🔥 Россия разгромила Беларусь – 4:1. Гладышев сделал покер во втором матче за сборную

Сборная России разгромила Беларусь в BetBoom товарищеском матче.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Покер сделал нападающий Ярослав Гладышев, для которого этот матч стал всего вторым за национальную команду.

Товарищеский матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.