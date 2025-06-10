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🔥 Россия разгромила Беларусь – 4:1. Гладышев сделал покер во втором матче за сборную

Сборная России разгромила Беларусь в BetBoom товарищеском матче.

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.  

Покер сделал нападающий Ярослав Гладышев, для которого этот матч стал всего вторым за национальную команду.

Товарищеский матч

Товарищеские матчи (сборные).
10 июня 17:00, Natsional'nyy Futbol'nyy Stadion
Беларусь
Завершен
1 - 4
Россия
Матч окончен
Мельниченко   Шуманский
84’
Эбонг   Лисакович
84’
79’
Гладышев   Ан. Миранчук
75’
Горшков   Мелехин
Громыко   Никифоренко
67’
Громыко
63’
61’
Пруцев   Щетинин
61’
Пиняев   Садулаев
61’
Адамов   Вахания
Мартынович   Седько
58’
  Пигас
54’
52’
  Гладышев
Яблонский   Бочеров
46’
Лисакович   Корзун
46’
46’
Абдулкадыров   Ибишев
2тайм
Перерыв
33’
  Гладышев
24’
  Гладышев
21’
  Гладышев
Беларусь
Лапоухов, Печенин, Пигас, Политевич, Мартынович, Забелин, Эбонг, Яблонский, Громыко, Лисакович, Мельниченко, Игнатович, Павлюченко, Апетенок, Карпович, Пархоменко, Прищепа, Бочеров, Корзун, Лисакович, Никифоренко, Седько, Шуманский
Запасные: Апетенок, Карпович, Пархоменко, Прищепа, Павлюченко, Лисакович, Седько, Игнатович, Корзун, Шуманский, Бочеров, Никифоренко
1тайм
Россия:
Лунев, Горшков, Абдулкадыров, Сильянов, Адамов, Пруцев, Кисляк, Баринов, Пиняев, Сергеев, Гладышев, Митрюшкин, Ибишев, Мелехин, Пальцев, Вахания, Глебов, Ан. Миранчук, Мостовой, Садулаев, Щетинин, Комличенко
Запасные: Апетенок, Карпович, Пархоменко, Прищепа, Павлюченко, Лисакович, Седько, Игнатович, Корзун, Шуманский, Бочеров, Никифоренко
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?17410 голосов
Жаль, начинал перспективноМарко Николич
И хорошо, найдут лучшеЦСКА
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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