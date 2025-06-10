Александр Овечкин попал в базу «Миротворца».

Как сообщает ТАСС, в карточке капитана «Вашингтона » на сайте указано, что он участвовал в международных соревнованиях якобы для отбеливания репутации России, оправдывал «агрессию против Украины среди иностранной аудитории».

Также на сайте говорится, что хоккеист якобы покушался на суверенитет Украины и сознательно нарушал государственную границу страны.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В апреле 39-летний нападающий стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ , опередив Уэйна Гретцки. На данный момент на счету Овечкина 897 заброшенных шайб.