Овечкин внесен в список «Миротворца» за участие в международных соревнованиях «для отбеливания репутации России»
Александр Овечкин попал в базу «Миротворца».
Как сообщает ТАСС, в карточке капитана «Вашингтона» на сайте указано, что он участвовал в международных соревнованиях якобы для отбеливания репутации России, оправдывал «агрессию против Украины среди иностранной аудитории».
Также на сайте говорится, что хоккеист якобы покушался на суверенитет Украины и сознательно нарушал государственную границу страны.
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В апреле 39-летний нападающий стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив Уэйна Гретцки. На данный момент на счету Овечкина 897 заброшенных шайб.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
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