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  • Гвардиола о ситуации в Газе: «Больно. Мы можем думать, что гибель четырехлетних детей – это не наше дело, но следующие дети будут нашими. Дело не в идеологии, а в любви к жизни»
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Гвардиола о ситуации в Газе: «Больно. Мы можем думать, что гибель четырехлетних детей – это не наше дело, но следующие дети будут нашими. Дело не в идеологии, а в любви к жизни»

Пеп Гвардиола высказался о ситуации в Газе.

«То, что мы видим в Газе, причиняет сильную боль. Я испытываю эту боль по всему телу. Позвольте мне внести ясность – дело не в идеологии. Я не хочу сказать, что я прав, а вы неправы. Дело просто в любви к жизни. В заботе о ближнем.

Когда мы видим, как четырехлетние мальчики и девочки погибают от взрыва бомбы или в больнице, которая больше не больница, мы можем думать, что это не наше дело. Да, ладно. Мы можем так думать. Это не наше дело. Но будьте осторожны. Следующий ребенок будет нашим. Следующие четырех-, пятилетние дети будут нашими.

Мне жаль, что с тех пор, как в Газе начался этот кошмар, я испытываю страх, когда вижу своих детей Марию, Мариуса и Валентину каждое утро», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» после получения почетной докторской степени Манчестерского университета.

Гвардиола получил почетную докторскую степень Манчестерского университета

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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