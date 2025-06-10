Комличенко перешел в «Локомотив». Контракт с форвардом – на 3 года

Николай Комличенко стал игроком «Локомотива».

Московский клуб объявил о переходе 29-летнего нападающего. Комличенко и «Локомотив » подписали контракт на 3 года.

В минувшем сезоне Мир РПЛ форвард отметился 8 голами и 4 ассистами в 26 матчах за «Ростов ». Его подробную статистику можно найти здесь .

Фото: fclm.ru