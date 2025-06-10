Комличенко перешел в «Локомотив». Контракт с форвардом – на 3 года
Николай Комличенко стал игроком «Локомотива».
Московский клуб объявил о переходе 29-летнего нападающего. Комличенко и «Локомотив» подписали контракт на 3 года.
В минувшем сезоне Мир РПЛ форвард отметился 8 голами и 4 ассистами в 26 матчах за «Ростов». Его подробную статистику можно найти здесь.
Фото: fclm.ru
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Локомотива»
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