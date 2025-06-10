Комличенко будет получать в «Локо» 7 млн рублей в месяц и бонусы за игровое время и очки по «гол+пас» (Иван Карпов)
Стала известна зарплата Николая Комличенко в «Локомотиве».
Сегодня московский клуб объявил о подписании 3-летнего соглашения с нападающим.
По данным инсайдера Ивана Карпова, в «Локомотиве» Комличенко будет получать 7 млн рублей в месяц. В контракте форварда также предусмотрены бонусы за игровое время и результативные действия.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18814 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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