Комличенко будет получать в «Локо» 7 млн рублей в месяц и бонусы за игровое время и очки по «гол+пас» (Иван Карпов)

Стала известна зарплата Николая Комличенко в «Локомотиве».

Сегодня московский клуб объявил о подписании 3-летнего соглашения с нападающим.

По данным инсайдера Ивана Карпова, в «Локомотиве » Комличенко будет получать 7 млн рублей в месяц. В контракте форварда также предусмотрены бонусы за игровое время и результативные действия.