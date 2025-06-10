«МЮ» готов продать Гарначо за 70 млн фунтов. Вингер интересен «Байеру», «Атлетико», «Челси», «Наполи» и «Астон Вилле» (Independent)

На подписание Алехандро Гарначо претендуют пять клубов.

Ранее стало известно, что вингер покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом.

По данным Independent, «МЮ» готов расстаться с Гарначо за 70 млн фунтов.

Сообщается, что интерес к аргентинцу проявляет «Байер » – новый главный тренер леверкузенцев Эрик тен Хаг, ранее работавший в «Манчестер Юнайтед », является поклонником игры вингера. Также Алехандро интересен «Астон Вилле », однако возможный переход в клуб из Бирмингема будет зависеть от будущего Моргана Роджерса.

Кроме того, за ситуацией Гарначо следят «Челси», «Атлетико » и «Наполи».