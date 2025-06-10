«МЮ» готов продать Гарначо за 70 млн фунтов. Вингер интересен «Байеру», «Атлетико», «Челси», «Наполи» и «Астон Вилле» (Independent)
На подписание Алехандро Гарначо претендуют пять клубов.
Ранее стало известно, что вингер покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом.
По данным Independent, «МЮ» готов расстаться с Гарначо за 70 млн фунтов.
Сообщается, что интерес к аргентинцу проявляет «Байер» – новый главный тренер леверкузенцев Эрик тен Хаг, ранее работавший в «Манчестер Юнайтед», является поклонником игры вингера. Также Алехандро интересен «Астон Вилле», однако возможный переход в клуб из Бирмингема будет зависеть от будущего Моргана Роджерса.
Кроме того, за ситуацией Гарначо следят «Челси», «Атлетико» и «Наполи».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Independent
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