Сборная Бразилии вышла на ЧМ-2026
Сборная Бразилии обыграла дома Парагвай (1:0) в матче отбора ЧМ-2026.
Таким образом, «селесао», которых недавно возглавил Карло Анчелотти, обеспечили себе путевку в финальный турнир.
За 2 тура до финиша Бразилия с 25 очками в 16 играх занимает в таблице квалификации в Южной Америке 2-е место.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?21107 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости