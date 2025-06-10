Абрамович про обвинения правительства Великобритании: «Собаки лают – караван идет. Меня будут обвинять в корысти, что бы я ни делал – я лишь пытался помочь»
Роман Абрамович высказался об обвинениях со стороны властей Великобритании.
Руководство страны хочет направить деньги от продажи «Челси», принадлежавшего Абрамовичу, на гуманитарную помощь Украине. Сам бизнесмен заявлял о намерении создать специальный благотворительный фонд для этой цели.
Ранее в правительстве Великобритании сообщили, что по-прежнему не достигли соглашения с Абрамовичем по этому вопросу и заявили о готовности решить вопрос через суд.
«Есть старая русская поговорка: «Собаки лают – караван идет». Она здесь как раз подходит.
Что бы я ни делал, меня всегда будут обвинять в каких-то корыстных целях. В конце концов, я сделал то, что сделал, просто чтобы попытаться помочь», – сказал Абрамович в интервью для книги «Под санкциями: история продажи «Челси» изнутри».
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Опубликовала: Анна Сунцова
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