Абрамович про обвинения правительства Великобритании: «Собаки лают – караван идет. Меня будут обвинять в корысти, что бы я ни делал – я лишь пытался помочь»

Роман Абрамович высказался об обвинениях со стороны властей Великобритании.

Руководство страны хочет направить деньги от продажи «Челси», принадлежавшего Абрамовичу , на гуманитарную помощь Украине. Сам бизнесмен заявлял о намерении создать специальный благотворительный фонд для этой цели.

Ранее в правительстве Великобритании сообщили , что по-прежнему не достигли соглашения с Абрамовичем по этому вопросу и заявили о готовности решить вопрос через суд.

«Есть старая русская поговорка: «Собаки лают – караван идет». Она здесь как раз подходит.

Что бы я ни делал, меня всегда будут обвинять в каких-то корыстных целях. В конце концов, я сделал то, что сделал, просто чтобы попытаться помочь», – сказал Абрамович в интервью для книги «Под санкциями: история продажи «Челси » изнутри».