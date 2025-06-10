«Локомотив» и Никитин расторгли контракт. Клуб выиграл Кубок Гагарина-2025 под руководством тренера (ТАСС)
«Локомотив» расторг контракт с главным тренером Игорем Никитиным.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Ранее появилась информация о том, что Игорь Никитин возглавит ЦСКА.
«Клуб прислал об этом [расторжении контракта] соответствующее уведомление в лигу», – сообщил источник.
«Локомотив» под руководством тренера выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне. До работы в ярославском клубе Никитин был тренером ЦСКА, с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала.
Контракт тренера с ярославским клубом был рассчитан до 2027 года.
Зарплата Никитина в ЦСКА вырастет почти в 2 раза – до 160 млн рублей. Он будет сам принимать решения по трансферам и формировать штаб («Бизнес Online»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости