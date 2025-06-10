«Локомотив» и Никитин расторгли контракт. Клуб выиграл Кубок Гагарина-2025 под руководством тренера (ТАСС)

«Локомотив» расторг контракт с главным тренером Игорем Никитиным.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Ранее появилась информация о том, что Игорь Никитин возглавит ЦСКА.

«Клуб прислал об этом [расторжении контракта] соответствующее уведомление в лигу», – сообщил источник.

«Локомотив » под руководством тренера выиграл Кубок Гагарина в минувшем сезоне. До работы в ярославском клубе Никитин был тренером ЦСКА, с которым выиграл один Кубок Гагарина и дважды дошел до финала.

Контракт тренера с ярославским клубом был рассчитан до 2027 года.

Зарплата Никитина в ЦСКА вырастет почти в 2 раза – до 160 млн рублей. Он будет сам принимать решения по трансферам и формировать штаб («Бизнес Online»)