ЦСКА не рассматривает назначение Черчесова (Иван Карпов)

Станислав Черчесов не возглавит ЦСКА.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер сборной России встретился с председателем совета директоров московского клуба Максимом Орешкиным.

Однако армейцы не рассматривают вариант с назначением 61-летнего специалиста на пост главного тренера, сообщают инсайдер Иван Карпов и телеграм-канал «Мутко против».

Вчера эту должность покинул Марко Николич.