ЦСКА не рассматривает назначение Черчесова (Иван Карпов)
Станислав Черчесов не возглавит ЦСКА.
Ранее стало известно, что бывший главный тренер сборной России встретился с председателем совета директоров московского клуба Максимом Орешкиным.
Однако армейцы не рассматривают вариант с назначением 61-летнего специалиста на пост главного тренера, сообщают инсайдер Иван Карпов и телеграм-канал «Мутко против».
Вчера эту должность покинул Марко Николич.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18841 голос
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости