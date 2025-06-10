Карпин о работе в «Динамо»: «Спросите у Тимура Гурцкая. В планах – вернуться в Москву, посещение «Что? Где? Когда?», дальше – поездка с семьей»
Валерий Карпин высказался насчет возможного назначения тренером «Динамо».
– Будет ли обьявлено о вашем назначении в московское «Динамо»?
– Спросите у Тимура Гурцкая.
– Какие у вас планы на отпуск? И будет ли в этот период посещение офиса «Динамо»?
– По поводу московского «Динамо» вы все узнаете. Что еще сказать?
В планах вернуться в Москву, посещение «Что? Где? Когда?», а дальше запланирована поездка с семьей, – заявил главный тренер сборной России.
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Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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