Карпин о работе в «Динамо»: «Спросите у Тимура Гурцкая. В планах – вернуться в Москву, посещение «Что? Где? Когда?», дальше – поездка с семьей»

Валерий Карпин высказался насчет возможного назначения тренером «Динамо».

– Будет ли обьявлено о вашем назначении в московское «Динамо»?

– Спросите у Тимура Гурцкая .

– Какие у вас планы на отпуск? И будет ли в этот период посещение офиса «Динамо»?

– По поводу московского «Динамо» вы все узнаете. Что еще сказать?

В планах вернуться в Москву, посещение «Что? Где? Когда?», а дальше запланирована поездка с семьей, – заявил главный тренер сборной России.