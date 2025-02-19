«Милан» вылетел из ЛЧ, «Бавария» прошла в 1/8 финала, «Спартак» отдал Зиньковского «Крыльям», Медведев обыграл Хачанова и другие новости

1. В Лиге чемпионов стартовали ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. «Милан» забил «Фейеноорду» уже на 1-й минуте, но в начале второго тайма Тео был удален за нырок, «россонери» пропустили (1:1) и вылетели . «Бавария» только на 94-й забила «Селтику» (1:1) и прошла дальше. «Монако» без Александра Головина в гостях сыграл вничью с «Бенфикой» (3:3) и покинул турнир, «Аталанта» снова уступила «Брюгге» (1:3) и закончила выступление. Уже известно (выбор между двумя вариантами), кто с кем сыграет в следующем раунде.

2. Трансферы. «Спартак» отдал Зиньковского «Крыльям Советов» в аренду, а вот переход Илича к красно-белым сорвался . «Крылья» также арендовали Гагнидзе у «Динамо». Глебов перейдет в «Динамо» из «Ростова» за 7+1 млн евро. «Зенит» предложил 20+9 млн евро за капитана «Фламенго» Жерсона, дает около 18 млн евро за хавбека «Крузейро» Перейру и отправляет Ду Кейроса в аренду в «Спорт Ресифи».

3. Медведев обыграл Хачанова, Рублев, Алькарас, Оже-Альяссим вышли во 2-й круг в Дохе, Сафиуллин, Джокович, Циципас выбыли. Швентек, Рыбакина, Паолини вышли в 3-й круг в Дубае, Кудерметова уступила Соболенко, Шнайдер, Потапова, Самсонова выбыли.

4. Француженка Жюлия Симон выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону в Швейцарии. Ирина Казакевич стала первой в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших в Беларуси, у мужчин победил Карим Халили.

5. В Испании снова обсуждают судейство. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) начала расследование внефутбольной деятельности арбитра Хосе Мунуэры Монтеро, который после матча «Реала» не получит назначений на новый тур. Речь идет о возможном конфликте интересов – компания рефери Talentus Sports связана с Ла Лигой, УЕФА, RFEF и клубами из Европы, судью могут дисквалифицировать на срок до 5 лет. Монтеро выступил : «Давление на арбитров стало очевидным, в этот раз главный герой – я. Talentus Sports не выставляла счетов спортивным организациям. Подам иски к СМИ за ложь». «Атлетико» поддержал арбитра : «Машина перемалывает все на своем пути. Посмотрим, кто вершит правосудие, зная, что может стать следующим».

6. «Нефтехимик» победил «Ак Барс» (3:2) в единственном матче дня Фонбет Чемпионата КХЛ. «Цюрих» обыграл «Фэрьестад» (2:1) в финале европейской Лиги чемпионов.

7. Петросян, Дикиджи, Гуменник, Мишина и Галлямов, Кагановская и Некрасов выступят на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Распался танцевальный дуэт из США Аннабель Морозов – Джеффри Чен, партнер отстранен по обвинению в неправомерных действиях.

8. Футболисты «Манчестер Юнатйед» начинают терять веру в систему тренера Рубена Аморима. Недовольная группа игроков считает, что команда выигрывает за счет мастерства и удачи.

9. «Спорт-Экспресс» провел опрос руководителей клубов КХЛ: Ротенберг получил 1 голос в номинации «Лучший менеджер», Есмантович и Денисов из ЦСКА – 5; 14 менеджеров клубов считают, что в лиге есть команды, которые нарушают потолок зарплат ; Панин из «Салавата» – самый грязный хоккеист лиги, Кузнецов и Хохлачев – самые переоцененные . «Локомотив» взыскал 500 тысяч рублей с выбежавшего на лед болельщика.

10. Бывший министр спорта России Олег Матыцин утвержден специальным представителем Госдумы по вопросам развития спорта.

11. Впервые в истории «Формулы-1» прошла всеобщая презентация команд . Особое внимание было приковано к «Феррари» – представили ливрею болида Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на сезон-2025.

12. «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого победил японский «Виссел Кобе» (4:2) в заключительном матче общего этапа азиатской Лиги чемпионов, «Аль-Хилаль» Малкома справился на выезде с «Аль-Васлем» из ОАЭ (2:0).

13. На 500 тысяч долларов обокрали дом чемпиона мира Оливье Жиру в Лос-Анджелесе. Злоумышленники похитили более 10 мужских часов.

14. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова стала мамой . 24-летняя лыжница родила дочь Дину.

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