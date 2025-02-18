Футболисты «МЮ» начинают терять веру в систему Аморима. Недовольная группа игроков считает, что команда выигрывает за счет мастерства и удачи (Daily Mail)

Система Рубена Аморима все меньше убеждает футболистов «Манчестер Юнайтед».

По информации Daily Mail, некоторые футболисты начинают терять веру в систему португальского специалиста из-за того, что результаты и игры команды не становятся лучше.

Тренер все еще может рассчитывать на поддержку игроков, но уверенность в его методах начинает угасать.

Недовольная группа футболистов считает, что даже когда «Манчестер Юнайтед » побеждает, это во многом зависит от проявления индивидуального мастерства и удачи, а не тактического рисунка.

При Рубене Амориме манкунианский клуб проиграл 8 из 14 матчей в АПЛ . Команда находится на 15-й позиции в турнирной таблице.

Напомним, что португалец возглавил команду по ходу сезона, заменив Эрика тен Хага.