Лига чемпионов. Финал. «Цюрих» сыграет с «Фэрьестадом»
«Цюрих» сыграет с «Фэрьестадом» в финале европейской Лиги чемпионов.
Швейцарский клуб может выиграть турнир во второй раз в своей истории (первая победа была в 2009 году, когда ЛЧ проходила в другом формате с участием российских клубов).
«Фэрьестад» впервые вышел в финал турнира и может принести Швеции первую победу в турнире с 2022 года.
Примечательно, что при действующем формате ЛЧ (с сезона-2014/15) ни один финал не обходился без шведских клубов.
Финал
«Цюрих» Швейцария – «Фэрьестад» Швеция – 22:15
Примечание: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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