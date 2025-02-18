Лига чемпионов. Финал. «Цюрих» сыграет с «Фэрьестадом»

«Цюрих» сыграет с «Фэрьестадом» в финале европейской Лиги чемпионов.

Швейцарский клуб может выиграть турнир во второй раз в своей истории (первая победа была в 2009 году, когда ЛЧ проходила в другом формате с участием российских клубов).

«Фэрьестад» впервые вышел в финал турнира и может принести Швеции первую победу в турнире с 2022 года.

Примечательно, что при действующем формате ЛЧ (с сезона-2014/15) ни один финал не обходился без шведских клубов.

Лига чемпионов

Финал

«Цюрих» Швейцария – «Фэрьестад» Швеция – 22:15

Примечание: время начала матча – московское.