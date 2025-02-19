«Феррари» представила ливрею болида Хэмилтона и Леклера на сезон-2025

«Феррари » показала расцветку машины-2025 SF-25 на шоу F1 75 в Лондоне.

К Скудерии присоединился Льюис Хэмилтон , перешедший из «Мерседеса », его напарником будет Шарль Леклер .

За ходом шоу F1 75 можно следить на странице нашего онлайна.

Впервые в истории: всеобщая презентация команд «Ф-1»! Онлайн

Фото: соцсети команды «Феррари»