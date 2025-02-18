«Зенит» отдаст Ду Кейроса в аренду «Спорт Ресифи». Стороны почти договорились
«Зенит» снова отдает Ду Кейроса в аренду.
Globo Esporte сообщает, что «Спорт Ресифи» работает над согласованием последних деталей перехода футболиста «Зенита».
В 2024 году Ду Кейрос выступал за «Гремио» и провел 14 игр в высшей лиге Бразилии, не отметившись результативными действиями.
Подробно со статистикой 25-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Globo Esporte
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