На 500 тысяч долларов обокрали дом Жиру в Лос-Анджелесе. Злоумышленники похитили более 10 мужских часов
В Лос-Анджелесе ограбили дом Оливье Жиру.
Жена французского футболиста сообщила об ограблении 5 февраля после того, как обнаружила разбитое окно в доме, об этом сообщает TMZ.
Злоумышленники похитили более десяти мужских часов. Стоимость украденного составляет около 500 тысяч долларов.
Похитители еще не были задержаны. Полиция продолжает расследование дела.
Оливье Жиру перешел в «Лос-Анджелес» в июле 2024 года. Бывший нападающий сборной Франции также выступал «Арсенал», «Челси» и «Милан».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TMZ
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