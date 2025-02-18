На 500 тысяч долларов обокрали дом Жиру в Лос-Анджелесе. Злоумышленники похитили более 10 мужских часов

В Лос-Анджелесе ограбили дом Оливье Жиру.

Жена французского футболиста сообщила об ограблении 5 февраля после того, как обнаружила разбитое окно в доме, об этом сообщает TMZ.

Злоумышленники похитили более десяти мужских часов. Стоимость украденного составляет около 500 тысяч долларов.

Похитители еще не были задержаны. Полиция продолжает расследование дела.

Оливье Жиру перешел в «Лос-Анджелес » в июле 2024 года. Бывший нападающий сборной Франции также выступал «Арсенал », «Челси » и «Милан ».