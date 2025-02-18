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КХЛ. «Ак Барс» в гостях у «Нефтехимика»

В Фонбет Чемпионате КХЛ сегодня состоится один матч.

«Нефтехимик» примет «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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