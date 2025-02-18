«Аталанта» – «Брюгге». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Аталанта» принимает «Брюгге» в ответном стыковом матче Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Первый матч: 1:2

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