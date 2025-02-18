Панин – самый грязный хоккеист КХЛ по версии генменеджеров клубов, Комтуа – на 2-м месте
Защитник «Салавата» Григорий Панин назван самым грязным игроком КХЛ.
В анонимном голосовании, которое проводилось «Спорт-Экспрессом» с середины октября до начала января, приняли участие представители 22 клубов Фонбет чемпионата КХЛ из 23. «Локомотив» не принял участия в проекте.
9 руководителей клубов назвали защитника «Салавата» Григория Панина самым грязным игроком лиги. 3 голоса получил форвард «Динамо» Максим Комтуа, столько же руководителей воздержались от ответа.
По одному голосу получили Вячеслав Грецкий («Амур»), Никита Дыняк («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»), Иван Морозов («Спартак»), Андрей Педан (СКА), Владислав Семин («Лада») и Максим Шалунов («Локомотив»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем