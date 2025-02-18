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WADA о разнице в сроках дисквалификации Синнера и фигуристки Баркеро: «Ее версия была неубедительной в плане доказательств»

WADA объяснило разницу в сроках допинг-бана Синнера и фигуристки Баркеро.

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер был дисквалифицирован на три месяца за клостебол. То же вещество нашли в допинг-пробах испанской фигуристки Лауры Баркеро, ее отстранили на шесть лет.

«Основное отличие между двумя случаями в том, что версия Баркеро о попадании вещества в организм была неубедительной в плане доказательств – для Всемирного антидопингового агентства (WADA) они остались неизвестными.

В деле Синнера, напротив, доказательства явно подтверждали объяснения спортсмена, изложенные в решении первой инстанции.

Если Баркеро не согласна с предложенной санкцией, она не была обязана подписывать соглашение о разрешении дела и могла передать его на рассмотрение в Спортивный арбитражный суд (CAS)», – заявили в WADA.

Бан Синнера – возмутительный и стыдный договорняк

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Associated Press
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