Победа СКА с мощным броском Кузнецова в пустые ворота, «Барса» выиграла и лидирует в Ла Лиге, Карпин может уйти из «Ростова», Алеррандро перешел в ЦСКА и другие новости

1. СКА обыграл «Северсталь» (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Последнюю шайбу Кузнецов забил в пустые ворота мощным броском , что считается неуважением. В концовке игры Фанаты «Северстали» скандировали «СКА – позор российского хоккея». После матча Роман Ротенберг поздравил «Газпром» с 32-летием и высказался об отказе Барберио драться с Акользиным: «Бобров сказал одному игроку: «У вас большой, но не стоит».

В других играх «Барыс» проиграл «Металлургу» (1:3), «Спартак» был сильнее «Динамо» (3:2 ОТ) в дерби, «Автомобилист» всухую победил «Сибирь» (5:0) и вышел в плей-офф .

2. «Барселона» обыграла «Райо Вальекано» дома (1:0) и вышла на первое место в Ла Лиге после 24 туров. Единственный гол Левандовски забил с пенальти, назначенного за фол на угловом. Гол в ворота команды Флика отменили из-за офсайда у Нтека, помешавшего Иньиго защищаться. Также есть мнение , что в ворота «Барсы» нужно было ставить пенальти.

3. ЦСКА объявил о трансфере Алеррандро. Нападающий расторг соглашение с «Брагантино» и подписал с армейцами трехлетний контракт с возможностью продления еще на один год.

4. Валерий Карпин может покинуть «Ростов» зимой, рассказал Тимур Гурцкая: «Это оценивают процентов в восемьдесят». Одна из причин – возможная смена руководства. По другой информации , тренер уйдет в конце сезона.

5. Сборная Канады обыграла Финляндию (5:3) и вышла в финал Турнира четырех наций, где сыграет с США. Американцы уступили шведам (1:2) в матче, ничего не значившем для обеих команд.

6. Директор спорткомплекса в Якутии слетал на Олимпиаду в Париж, потратив более 900 тысяч рублей из бюджетных средств.

7. Судье Монтеро угрожали в соцсети после матча «Реала» и «Осасуны», где арбитр удалил Джуда Беллингема за разговоры. Судейский комитет осудил нападки. Тем временем специалист по чтению по губам заявила , что Беллингем сказал арбитру fuck off, а не fuck you. Ла Лига расследует выкрики «Винисиус, умри» от фанатов «Осасуны» и расистские кричалки болельщиков «Эспаньола» в адрес Саннади.

8. Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко завершили сделку по продаже «Хельсинки Холла» финским инвесторам. Арену вновь откроют в апреле-мае 2025 года.

9. Ла Лига пожаловалась на «Барсу» в CSD – сделку по продаже VIP-мест на «Камп Ноу» считают подозрительной. Каталонцы получили 28 млн евро от партнера клуба.

10. Сборная Медиалиги и «Сантос» Неймара договорились о товарищеском матче в июле, заявил президент Winline Медиалиги Николай Осипов.

11. Винисиус стал совладельцем «Алверки» из второй лиги Португалии. Вингер «Реала» приобрел клуб с испанскими и бразильскими инвесторами.

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