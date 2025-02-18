  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Победа СКА с мощным броском Кузнецова в пустые ворота, «Барса» выиграла и лидирует в Ла Лиге, Карпин может уйти из «Ростова», Алеррандро перешел в ЦСКА и другие новости
1

Победа СКА с мощным броском Кузнецова в пустые ворота, «Барса» выиграла и лидирует в Ла Лиге, Карпин может уйти из «Ростова», Алеррандро перешел в ЦСКА и другие новости

1. СКА обыграл «Северсталь» (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Последнюю шайбу Кузнецов забил в пустые ворота мощным броском, что считается неуважением.В концовке игры Фанаты «Северстали» скандировали «СКА – позор российского хоккея». После матча Роман Ротенберг поздравил «Газпром» с 32-летием и высказался об отказе Барберио драться с Акользиным: «Бобров сказал одному игроку: «У вас большой, но не стоит».

В других играх «Барыс» проиграл «Металлургу» (1:3), «Спартак» был сильнее «Динамо» (3:2 ОТ) в дерби, «Автомобилист» всухую победил «Сибирь» (5:0) и вышел в плей-офф.

2. «Барселона» обыграла «Райо Вальекано» дома (1:0) и вышла на первое место в Ла Лиге после 24 туров. Единственный гол Левандовски забил с пенальти, назначенного за фол на угловом. Гол в ворота команды Флика отменили из-за офсайда у Нтека, помешавшего Иньиго защищаться. Также есть мнение, что в ворота «Барсы» нужно было ставить пенальти.

3. ЦСКА объявил о трансфере Алеррандро. Нападающий расторг соглашение с «Брагантино» и подписал с армейцами трехлетний контракт с возможностью продления еще на один год.

4. Валерий Карпин может покинуть «Ростов» зимой, рассказал Тимур Гурцкая: «Это оценивают процентов в восемьдесят». Одна из причин – возможная смена руководства. По другой информации, тренер уйдет в конце сезона. 

5. Сборная Канады обыграла Финляндию (5:3) и вышла в финал Турнира четырех наций, где сыграет с США. Американцы уступили шведам (1:2) в матче, ничего не значившем для обеих команд. 

6. Директор спорткомплекса в Якутии слетал на Олимпиаду в Париж, потратив более 900 тысяч рублей из бюджетных средств.

7. Судье Монтеро угрожали в соцсети после матча «Реала» и «Осасуны», где арбитр удалил Джуда Беллингема за разговоры. Судейский комитет осудил нападки. Тем временем специалист по чтению по губам заявила, что Беллингем сказал арбитру fuck off, а не fuck you. Ла Лига расследует выкрики «Винисиус, умри» от фанатов «Осасуны» и расистские кричалки болельщиков «Эспаньола» в адрес Саннади.

8. Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко завершили сделку по продаже «Хельсинки Холла» финским инвесторам. Арену вновь откроют в апреле-мае 2025 года.

9. Ла Лига пожаловалась на «Барсу» в CSD – сделку по продаже VIP-мест на «Камп Ноу» считают подозрительной. Каталонцы получили 28 млн евро от партнера клуба.

10. Сборная Медиалиги и «Сантос» Неймара договорились о товарищеском матче в июле, заявил президент Winline Медиалиги Николай Осипов.

11. Винисиус стал совладельцем «Алверки» из второй лиги Португалии. Вингер «Реала» приобрел клуб с испанскими и бразильскими инвесторами.

Цитаты дня.

Билялетдинов о жизни в Англии: «Ничем там не лучше, чем в России – ноль таких моментов, даже минус. Ливерпуль – страшный город, делать там нечего по сравнению с любым городом России»

Жемалетдинов про 176 автоштрафов: «Они мелкие, не горжусь этим, аварийных ситуаций не создаю. Хочется побыстрее ездить. Правил слишком много стало – душат немножко, но надо соблюдать»

Светлана Журова: «После разговора Путина с Трампом Россия вернется в мировой спорт. После снятия санкций спортсмены будут выступать с флагом и гимном»

Матвей Сафонов: «Сыграл 10-й матч за «ПСЖ». Скажите это год назад – кто бы поверил? Всегда в голове мысль, что нужно продолжать работать»

«Рекорд Йоханнеса Бо не должен быть засчитан только потому, что мы отстранены». Тихонов о чемпионате мира

ТВ «Реала» о матче с «Осасуной»: «1-й тайм стал частью печальнейшей истории испанского судейства: 4 неназначенных пенальти, удаление, ненаказанные фолы. Здоровье игроков было под угрозой»

«Вы, #####, издеваетесь? Это, #####, «Челси». Мы клуб уровня ЛЧ. Я не посмотрел ни одной, #####, игры Лиги конференций». Оби Микел о словах Марески про цели клуба

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
утренний дайджест
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тренер «Райо» после 0:1 от «Барсы»: «У меня есть мнение о судействе, но я оставлю его при себе. Я понимаю сложность этой профессии»
3 минуты назад
CTA осудил угрозы судье Монтеро после матча «Реала» и «Осасуны»: «Выражаем полное неприятие нападок. Мы сталкиваемся с этим каждую неделю»
22вчера, 23:00
Флик про 1:0 с «Райо»: «Барса» сыграла хорошо, но способна на большее. Не видел эпизод с отмененным голом – я доверяю ВАР, это все, что можно сказать»
62вчера, 22:39
Бальде про 1:0 с «Райо»: «Пенальти на Иньиго был очевидным. Главное – это три очка, даже если «Барсе» пришлось пострадать»
20вчера, 22:29
Экс-арбитр Бурруль не согласен с отменой гола «Райо» в ворота «Барсы»: «Нтека не блокирует Иньиго. Это игра на грани»
58вчера, 22:16
«Барселона» выиграла 4 матча подряд с общим счетом 11:1. У каталонцев 10 побед и 2 ничьих в 2025-м
69вчера, 22:02
«Барселона» обошла «Реал» и «Атлетико» и лидирует в Ла Лиге после 24 туров
180вчера, 21:59
Чемпионат Испании. «Барселона» победила «Райо Вальекано»
690вчера, 21:58
«Барселона» обыграла «Райо Вальекано» дома – 1:0. Левандовски забил с пенальти, гол гостей отменили
736вчера, 21:58
Экс-судья Итурральде об отмене гола де Фрутоса «Барсе» из-за офсайда Нтека: «Все очевидно. Арбитра не позвали к монитору, потому что лайнсмен был прав»
33вчера, 21:54
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о «Спартаке»: «В конце первой части сезона они играли в добротный советский футбол. Если так и продолжат весной, то запросто смогут стать чемпионами»
5сегодня, 03:22
«Барса» чаще всех в Ла Лиге выходит вперед после пенальти (4 раза) – наряду с «Алавесом» и «Леганесом». Левандовски забил 3 из 4 этих голов
2сегодня, 03:10
Чемпионат Италии. «Дженоа» обыграла «Венецию»
140вчера, 21:40
Арсен Венгер: «Составы «МЮ» и «Тоттенхэма» стоят более миллиарда фунтов, но обе команды нужно полностью перестраивать. Это будет непросто»
2вчера, 21:18
«Парма» уволила Пеккью после 4 поражений подряд. Клуб близок к назначению Киву
4вчера, 20:35
Гурцкая о «Крыльях»: «Представляю, как Осинькин хотел бы, чтобы его рассчитали и отправили до лета в отпуск. Клуб позвал Пименова советником, и пошли разговоры, что за ним идет Гуренко главным тренером»
3вчера, 20:10
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» без Роналду не забил «Персеполису», «Аль-Садд» Клаудиньо проиграл «Пахтакору», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
11вчера, 19:57
«Вальядолид» уволил Кокку после 0:4 от «Севильи». Команда проиграла 7 из 8 матчей при аргентинце и идет последней в Ла Лиге
4вчера, 19:56
Шерингем об игре Роналду в 40 лет: «Каждый полученный удар отнимает 10% подвижности, бороться с молодыми тяжело. Должно повезти с травмами, должно оставаться желание играть. Это сложно»
9вчера, 19:49
Тимур Гурцкая: «Локомотив» вел переговоры с 25 нападающими – Галактионов всех зарубил. Реально хотели Даку, но таких денег нет – в районе 10 млн»
10вчера, 18:54
Рекомендуем