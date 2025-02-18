«Бавария» – «Селтик». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Бавария» принимает «Селтик» в ответном стыковой игре Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Первый матч: 2:1

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