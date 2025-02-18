«Динамо» отдало Гагнидзе в аренду «Крыльям» без права выкупа

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

Московский клуб отпустил 21-летнего хавбека в аренду до лета 2025 года.

Соглашение не подразумевает опцию выкупа футболиста.

Ранее сообщалось , что аренда Гагнидзе освободит в «Динамо » легионерский слот для аргентинского защитника «Лануса» Хуана Касереса.

Гагнидзе выступает за бело-голубых с лета 2021 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 4 матча, в которых забил 2 гола.