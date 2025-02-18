«Динамо» отдало Гагнидзе в аренду «Крыльям» без права выкупа
Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
Московский клуб отпустил 21-летнего хавбека в аренду до лета 2025 года.
Соглашение не подразумевает опцию выкупа футболиста.
Ранее сообщалось, что аренда Гагнидзе освободит в «Динамо» легионерский слот для аргентинского защитника «Лануса» Хуана Касереса.
Гагнидзе выступает за бело-голубых с лета 2021 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 4 матча, в которых забил 2 гола.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: официальный телеграм-канал «Динамо»
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