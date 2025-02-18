12

«Динамо» отдало Гагнидзе в аренду «Крыльям» без права выкупа

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

Московский клуб отпустил 21-летнего хавбека в аренду до лета 2025 года.

Соглашение не подразумевает опцию выкупа футболиста.

Ранее сообщалось, что аренда Гагнидзе освободит в «Динамо» легионерский слот для аргентинского защитника «Лануса» Хуана Касереса.

Гагнидзе выступает за бело-голубых с лета 2021 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 4 матча, в которых забил 2 гола.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: официальный телеграм-канал «Динамо»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЛука Гагнидзе
logoКрылья Советов
трансферы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Динамо» отдаст Гагнидзе в аренду «Крыльям» до конца сезона без опции выкупа («СЭ»)
1714 февраля, 10:41
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Милан» примет «Фейеноорд», «Бавария» против «Селтика», «Аталанта» сыграет с «Брюгге», «Бенфика» – с «Монако»
324 минуты назад
«Спартак» отдал Зиньковского «Крыльям Советов» в аренду до конца сезона
2527 минут назад
Миятович считает, что «Реал» не должен жаловаться на судейство: «Такой большой клуб может время от времени выражать недовольство, комментировать, но не более того»
1033 минуты назад
Анчелотти о словах Пепа «вероятность пройти дальше – 1%»: «На самом деле он так не думает, как и мы не думаем, что наши шансы – 99%. У «Реала» есть небольшое преимущество»
945 минут назад
Трансфер Илича в «Спартак» сорвался. «Торино» внесет хавбека в заявку на оставшуюся часть сезона
32сегодня, 13:50
Сын Буффона вызван в юношескую сборную Чехии. 17-летний вингер выступает за «Пизу» из Серии Б
41сегодня, 13:20
Два игрока команды из Свердловской области умерли во сне в один день. СК проводит проверку
53сегодня, 12:52
Анчелотти больше нравится судейство в еврокубках, чем в Ла Лиге: «В Испании «Реалу» навредили решения, которые мы до сих пор не понимаем. В ЛЧ работают только лучшие арбитры»
92сегодня, 12:23
Миятович о деле Негрейры: «В серьезном чемпионате нет места подобному. Представьте, если бы Негрейра был связан с «Реалом»... Это был бы скандал мирового масштаба!»
104сегодня, 12:12
«Думал, это сокращенно от Кордобов, какой-то русский пацанчик. Даже представления не имел, как он выглядит». Дзиов из «Факела» о форварде «Краснодара»
56сегодня, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Фанат «Лиона» приговорен к 3 месяцам тюрьмы условно за нацистское приветствие на матче со «Страсбуром»
только что
Федерико Вальверде: «Арбитров часто критикуют и не хвалят, когда они работают хорошо. Не мне их судить. Все мы люди и можем допускать ошибки»
313 минут назад
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромил «Урал» и сыграл с ним вничью, «Ростов» уступил «Акрону», «Рубин» играет с «Сочи»
415 минут назадLive
Лига чемпионов Азии. «Шанхай» Слуцкого победил «Виссел Кобе», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Васлем»
1459 минут назад
Киву возглавил «Парму». Клуб идет 18-м в Серии А
7сегодня, 12:39Фото
Пономарев о пенсии: «53 тысячи, плюс от РФС получаю 13 тысяч и от ЦСКА – 10. А больше мне и не надо. По ресторанам-то не хожу»
20сегодня, 11:51
Генич о Сперцяне: «Не кажется, что нужно в АПЛ. После борьбы не стоит на ногах – это появилось после прихода Ивича. Искоренить не получается. С этим много симуляций»
8сегодня, 11:46
Слот о Рэшфорде: «Я был впечатлен его скоростью, ему комфортно при игре с мячом. Надеюсь, что он продемонстрирует это в «Вилле», но не в матче с «Ливерпулем»
5сегодня, 11:29
Толстиков о «Зените» на бразильском рынке: «Посмотрите на «ПСЖ», «Реал» – тоже полкоманды бразильцев. У петербуржцев сумасшедшие трансферы как «на вход», так и «на выход»
14сегодня, 11:16
Коке выбыл до конца марта. У капитана «Атлетико» мышечная травма ноги
сегодня, 11:13
Рекомендуем