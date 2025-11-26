Конте о 2:0 с «Карабахом»: «У «Наполи» мало доступных игроков, но я был уверен, что добьемся результата»

Антонио Конте: «Наполи» в сложной ситуации, но я был уверен, что обыграем «Карабах».

Антонио Конте оценил победу «Наполи» над «Карабахом» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Сегодня мы были в очень сложной ситуации, на скамейке было семь игроков, двое из них – вратари, двое – молодые перспективные футболисты. Это трудное время, и так было с начала сезона. Если у тебя мало доступных игроков, нужно искать другие решения, понимая риски повторного использования одних и тех же футболистов и вероятность новых травм.

Мы провели хорошие матчи против «Аталанты» и «Карабаха», который, не забываем, сыграл вничью с «Челси», обыграл «Бенфику» и «Копенгаген». В Лиге чемпионов нет легких матчей. Я чувствовал хорошую энергию команды, даже в перерыве я был уверен, что мы добьемся результата», – сказал тренер «Наполи».