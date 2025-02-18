«Локомотив» взыскал 500 тысяч рублей с выбежавшего на лед болельщика
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на судебное решение Кировского районного суда Ярославля.
Из материалов дела следует, что 24 апреля 2024 года на «Арене-2000-Локомотив» во время матча «Локомотива» с «Металлургом» болельщик Евгений Баунов нарушил правила поведения зрителей. Он перелез через ограждение и выбежал на площадку. Матч пришлось приостановить.
Баунов был оштрафован, ему на год запретили посещать игры.
Клуб заплатил 500 тысяч рублей в виде штрафа из-за приостановки матча, после чего подал иск в суд, потребовав от болельщика возмещения суммы штрафа.
«Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд полагает, что исковые требования АО «Арена-2000» подлежат удовлетворению… Взыскать с Баунова Евгения Александровича в пользу акционерного общества «Арена-2000» возмещение ущерба в сумме 500 000 рублей, возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины в сумме 15 000 рублей», – решил суд.
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