«Локомотив» взыскал 500 тысяч рублей с выбежавшего на лед болельщика

«Локомотив» взыскал с выбежавшего на лед болельщика 500 тысяч рублей.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на судебное решение Кировского районного суда Ярославля.

Из материалов дела следует, что 24 апреля 2024 года на «Арене-2000-Локомотив» во время матча «Локомотива » с «Металлургом» болельщик Евгений Баунов нарушил правила поведения зрителей. Он перелез через ограждение и выбежал на площадку. Матч пришлось приостановить.

Баунов был оштрафован, ему на год запретили посещать игры.

Клуб заплатил 500 тысяч рублей в виде штрафа из-за приостановки матча, после чего подал иск в суд, потребовав от болельщика возмещения суммы штрафа.

«Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд полагает, что исковые требования АО «Арена-2000» подлежат удовлетворению… Взыскать с Баунова Евгения Александровича в пользу акционерного общества «Арена-2000 » возмещение ущерба в сумме 500 000 рублей, возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины в сумме 15 000 рублей», – решил суд.