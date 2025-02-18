45

«Локомотив» взыскал 500 тысяч рублей с выбежавшего на лед болельщика

«Локомотив» взыскал с выбежавшего на лед болельщика 500 тысяч рублей.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на судебное решение Кировского районного суда Ярославля.

Из материалов дела следует, что 24 апреля 2024 года на «Арене-2000-Локомотив» во время матча «Локомотива» с «Металлургом» болельщик Евгений Баунов нарушил правила поведения зрителей. Он перелез через ограждение и выбежал на площадку. Матч пришлось приостановить.

Баунов был оштрафован, ему на год запретили посещать игры.

Клуб заплатил 500 тысяч рублей в виде штрафа из-за приостановки матча, после чего подал иск в суд, потребовав от болельщика возмещения суммы штрафа.

«Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд полагает, что исковые требования АО «Арена-2000» подлежат удовлетворению… Взыскать с Баунова Евгения Александровича в пользу акционерного общества «Арена-2000» возмещение ущерба в сумме 500 000 рублей, возмещение судебных расходов на уплату государственной пошлины в сумме 15 000 рублей», – решил суд.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
logoЛокомотив
деньги
logoКХЛ
болельщики
Р-Спорт
Арена-2000-Локомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Панин – самый грязный хоккеист КХЛ по версии генменеджеров клубов, Комтуа – на 2-м месте
22сегодня, 09:33
Кузнецов и Хохлачев – самые переоцененные игроки КХЛ по версии генменеджеров клубов. Радулов и Ткачев из «Авангарда» получили по 1 голосу
21сегодня, 06:35
Комаров из «Салавата» о 1-м голе в сезоне: «Когда забивает защитник, играющий в четвертой паре – на душе счастье!»
5вчера, 02:07
Рекомендуем
Главные новости
Майоров о возобновлении общения с Якушевым: «Говорили о хоккее, о «Спартаке». Была хорошая атмосфера. Благодарю руководителя клуба за то, что это произошло»
423 минуты назад
КХЛ. «Ак Барс» в гостях у «Нефтехимика»
1325 минут назад
Маккиннон о финале против США: «Чувствуем, что можем победить этих ребят. Планируем выступить немного лучше»
227 минут назад
Ротенберг после 5:3 с «Северсталью»: «Заврагин здорово добавляет. Это единственный 19-летний вратарь, который сейчас является номером один в КХЛ»
1144 минуты назад
Овечкин и Макдэвид – лучшие игроки мира сейчас по версии генменеджеров клубов КХЛ, Кузнецов и Кучеров получили по одному голосу
759 минут назад
Крикунов о Турнире четырех наций: «Зачем вообще его создали? Тем более без России. Чемпионат КХЛ намного интереснее»
23сегодня, 11:59
«Трактор» о рейсе из Хабаровска: «В кабине пилотов сработал датчик разгерметизации. О механических повреждениях речи не шло. После повторной проверки самолета команда вернулась на борт»
сегодня, 11:40
Игроков и тренеров «Трактора» высадили с чартера в Хабаровске. Кто-то толкнул аварийную дверь, выход разгерметизировался (Mash)
25сегодня, 11:32
Серебряков с сыном показал серебряный шлем с богами Велесом и Родом, Матроной Московской и логотипом «Авангарда»
16сегодня, 11:18Видео
Аймурзин о том, может ли Овечкин стать президентом РФ: «Смотря с какой программой станет баллотироваться и что пообещает. Пока тяжело представить его в данной роли»
7сегодня, 10:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Адмирал» ждет домашняя серия из шести матчей. Поддержите «моряков» на арене!
сегодня, 12:00Реклама
Вратаря «Барыса» Бояркина прооперируют в Германии. Срок восстановления – 5-6 месяцев
1сегодня, 10:57
Терещенко о Турнире четырех наций: «Хорошие матчи, высокое мастерство. России однозначно не хватает. Мы бы боролись за первое место»
7сегодня, 09:59
Валерий Каменский: «КХЛ развивается, интерес к лиге очень большой. Это видно по количеству зрителей и по накалу на матчах. Мы видим много аншлагов»
3сегодня, 09:20
Бояркин выбыл на длительный срок. Вратарь «Барыса» получил травму передней крестообразной связки
1сегодня, 08:59
Хедман о финале Турнира четырех наций: «США будут на домашнем льду, но я думаю, что Канада возьмет реванш»
4сегодня, 08:54
Игорь Кравчук: «Вертикаль в хоккее США налажена идеально. Нет фарм-лиг, зато все базируется на университетском спорте. Американцы – явные фавориты Турнира четырех наций»
4сегодня, 08:31
Аймурзин о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки в этой регулярке: «Поставил бы 10 тысяч рублей на то, что он справится с задачей»
5сегодня, 08:17
Хедман о Швеции на Турнире четырех наций: «Разочарованы тем, что не попали в финал. Но у нас хороший задел на будущее. Можем рассчитывать на успех на домашнем ЧМ и Олимпиаде»
3сегодня, 07:25
Лига чемпионов. Финал. «Цюрих» сыграет с «Фэрьестадом»
7сегодня, 07:20
Рекомендуем