Глебов перейдет в «Динамо» из «Ростова» за 7+1 млн евро. Хавбек пройдет медосмотр завтра («Чемпионат»)
«Динамо» и «Ростов» согласовали сумму трансфера Данила Глебова.
Ранее стало известно, что полузащитник близок к переходу в московский клуб до закрытия зимнего трансферного окна.
По данным «Чемпионата», сумма трансфера составит 7+1 млн евро. 5 миллионов евро будут выплачены сразу, еще 2 млн – в рассрочку и 1 млн – в виде бонусов.
Ожидается, что медосмотр Глебова в «Динамо» состоится завтра.
В этом сезоне Глебов провел 17 матчей в Мир РПЛ, забив один гол. Подробно со статистикой капитана «Ростова» можно ознакомиться здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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