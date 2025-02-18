Глебов перейдет в «Динамо» из «Ростова» за 7+1 млн евро. Хавбек пройдет медосмотр завтра («Чемпионат»)

«Динамо» и «Ростов» согласовали сумму трансфера Данила Глебова.

Ранее стало известно , что полузащитник близок к переходу в московский клуб до закрытия зимнего трансферного окна.

По данным «Чемпионата», сумма трансфера составит 7+1 млн евро. 5 миллионов евро будут выплачены сразу, еще 2 млн – в рассрочку и 1 млн – в виде бонусов.

Ожидается, что медосмотр Глебова в «Динамо » состоится завтра.

В этом сезоне Глебов провел 17 матчей в Мир РПЛ , забив один гол. Подробно со статистикой капитана «Ростова » можно ознакомиться здесь .