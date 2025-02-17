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  • Кубок сильнейших. Индивидуальная гонка. Анастасия Шевченко стартует 8-й, Сола – 12-й, Наталия Шевченко – 14-й, Казакевич – 16-й, Сливко – 18-й, Халили – 23-й, Смольская – 26-й
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Кубок сильнейших. Индивидуальная гонка. Анастасия Шевченко стартует 8-й, Сола – 12-й, Наталия Шевченко – 14-й, Казакевич – 16-й, Сливко – 18-й, Халили – 23-й, Смольская – 26-й

18 февраля биатлонистки выступят в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших.

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Раубичи, Беларусь

Женщины

Индивидуальная гонка 

Начало – 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ». 

Старт-лист 

1. Полина Шевнина 

5. Валерия Каюмова

8. Анастасия Шевченко 

10. Анастасия Егорова 

11. Тамара Дербушева 

12. Анна Сола (Беларусь) 

13. Полина Плюснина 

14. Наталия Шевченко 

15. Ирина Шаклеина (Беларусь) 

16. Ирина Казакевич 

18. Виктория Сливко 

19. Кира Дюжева 

20. Екатерина Мошкова 

21. Анастасия Гришина 

22. Виктория Метеля 

23. Анастасия Халили

25. Елизавета Каплина 

26. Динара Смольская (Беларусь) 

27. Кристина Резцова 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
Тамара Дербушева (Воронина)
Полина Шевнина
logoАнастасия Шевченко
logoАнастасия Егорова
logoИрина Казакевич
logoАнна Сола
logoИрина Кручинкина-Шаклеина
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
Полина Плюснина
logoВиктория Сливко
logoЕкатерина Мошкова
Кира Дюжева
Виктория Метеля
logoКристина Резцова
logoДинара Смольская (Алимбекова)
Елизавета Каплина
индивидуальная гонка (жен)
logoсборная России жен
logoсборная Беларуси жен
результаты
Кубок сильнейших спортсменов
logoАнастасия Халили (Гореева)
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