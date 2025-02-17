Кубок сильнейших. Индивидуальная гонка. Анастасия Шевченко стартует 8-й, Сола – 12-й, Наталия Шевченко – 14-й, Казакевич – 16-й, Сливко – 18-й, Халили – 23-й, Смольская – 26-й
18 февраля биатлонистки выступят в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших.
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Раубичи, Беларусь
Женщины
Индивидуальная гонка
Начало – 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист
11. Тамара Дербушева
12. Анна Сола (Беларусь)
13. Полина Плюснина
14. Наталия Шевченко
15. Ирина Шаклеина (Беларусь)
16. Ирина Казакевич
18. Виктория Сливко
19. Кира Дюжева
21. Анастасия Гришина
22. Виктория Метеля
23. Анастасия Халили
26. Динара Смольская (Беларусь)
27. Кристина Резцова
Полный старт-лист здесь.
Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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