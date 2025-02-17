18 февраля биатлонистки выступят в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших.

Альфа-Банк Кубок сильнейших спортсменов

Раубичи, Беларусь

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Полина Шевнина

5. Валерия Каюмова

8. Анастасия Шевченко

10. Анастасия Егорова

11. Тамара Дербушева

12. Анна Сола (Беларусь)

13. Полина Плюснина

14. Наталия Шевченко

15. Ирина Шаклеина (Беларусь)

16. Ирина Казакевич

18. Виктория Сливко

19. Кира Дюжева

20. Екатерина Мошкова

21. Анастасия Гришина

22. Виктория Метеля

23. Анастасия Халили

25. Елизавета Каплина

26. Динара Смольская (Беларусь)

27. Кристина Резцова

Полный старт-лист здесь.

Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах