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Петросян, Дикиджи, Гуменник, Мишина и Галлямов, Кагановская и Некрасов выступят на Кубке Первого канала

Петросян, Дикиджи, Гуменник, Мишина и Галлямов выступят на Кубке Первого канала.

Стал известен предварительный состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 15-16 марта в Челябинске.

Танцы на льду: Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

Пары: Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.

Мужчины: Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов.

Женщины: Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина.

На сайте Первого канала стартовало голосование, по итогам которого в состав добавятся еще один одиночник и одиночница. Голос можно отдать за следующих спортсменов:

Мужчины: Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Иван Попов, Григорий Федоров.

Женищины: Вероника Яметова, Софья Акатьева, Ксения Синицына, Софья Важнова, Мария Агаева, Елизавета Куликова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Первый канал
logoЕвгений Семененко
logoКубок Первого канала по фигурному катанию
logoМарк Кондратюк
Анна Фролова
Алина Горбачева
logoДмитрий Козловский
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
logoГлеб Лутфуллин
танцы на льду
logoАлександра Бойкова
logoЕлизавета Пасечник
logoАлександр Галлямов
Ксения Гущина
logoВладислав Дикиджи
logoДарио Чиризано
logoПетр Гуменник
logoДмитрий Евгеньев
logoВасилиса Кагановская
logoСофья Муравьева
logoАнастасия Мухортова
женское катание
logoАнастасия Мишина
мужское катание
Дарья Садкова
пары
logoМаксим Некрасов
logoМакар Игнатов
logoсборная России
logoАделия Петросян
logoКсения Синицына
logoСофья Акатьева
Софья Важнова
Григорий Федоров
Иван Попов
Николай Угожаев
logoЕлизавета Куликова
Вероника Яметова
logoДаниил Самсонов
Мария Агаева
logoДмитрий Алиев
Роман Савосин
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