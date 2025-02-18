Петросян, Дикиджи, Гуменник, Мишина и Галлямов, Кагановская и Некрасов выступят на Кубке Первого канала

Петросян, Дикиджи, Гуменник, Мишина и Галлямов выступят на Кубке Первого канала.

Стал известен предварительный состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию, который пройдет 15-16 марта в Челябинске.

Танцы на льду : Василиса Кагановская – Максим Некрасов, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Екатерина Миронова – Евгений Устенко.

Пары : Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев.

Мужчины : Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Петр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Макар Игнатов.

Женщины : Аделия Петросян, Алина Горбачева, Анна Фролова, Дарья Садкова, Софья Муравьева, Ксения Гущина.

На сайте Первого канала стартовало голосование , по итогам которого в состав добавятся еще один одиночник и одиночница. Голос можно отдать за следующих спортсменов:

Мужчины : Дмитрий Алиев, Николай Угожаев, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Иван Попов, Григорий Федоров.

Женищины : Вероника Яметова, Софья Акатьева, Ксения Синицына, Софья Важнова, Мария Агаева, Елизавета Куликова.