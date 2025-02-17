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Доха (ATP). 1-й круг. Алькарас сыграет с Чиличем, Димитров – с Лехечкой, Дрэйпер – с Попыриным

Карлос Алькарас сыграет с Марином Чиличем в первом круге в Дохе.

Сетка турнира здесь.

Qatar ExxonMobil Open

Доха, Катар

17 – 22 февраля 2025

ATP 500

Призовой фонд – 3 035 960 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
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logoQatar ExxonMobil Open
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