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  • RFEF расследует деятельность судьи Монтеро на предмет конфликта интересов – его компания Talentus Sports связана с Ла Лигой, УЕФА, RFEF и клубами из Европы. Арбитра могут дисквалифицировать на срок до 5 лет (As)
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RFEF расследует деятельность судьи Монтеро на предмет конфликта интересов – его компания Talentus Sports связана с Ла Лигой, УЕФА, RFEF и клубами из Европы. Арбитра могут дисквалифицировать на срок до 5 лет (As)

RFEF начала расследование в отношении судьи матча «Реала» и «Осасуны».

Главный арбитр матча 24-го тура Ла Лиги Хосе Мунуэра Монтеро удалил полузащитника «Реала» Джуда Беллингема за нецензурное выражение в первом тайме и назначил пенальти в пользу «Осасуны» за фол Эдуардо Камавинга на Анте Будимире. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Ранее стало известно, что Мунуэра Монтеро не получит назначений в 25-м туре Ла Лиги.

По данным As, Комитет по соответствию Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал официальное расследование внефутбольной деятельности Мунуэры Монтеро.

Подозрения федерации вызвала компания Talentus Sports, учредителем которой является арбитр. Организация специализируется на консалтинге и спортивном менеджменте – в число ее клиентов предположительно входят Ла Лига, УЕФА, RFEF и некоторые клубы из Испании и других европейских стран, в частности, «Атлетико», «Манчестер Сити», «Астон Вилла» и «ПСЖ».

Сообщается, что федерация начала расследование в отношении Мунуэры Монтеро на предмет возможного конфликта интересов – в настоящий момент оно находится на этапе сбора доказательств.

В случае возбуждения дела арбитру может грозить штраф в размере до 100 тысяч евро и дисквалификация на срок до 5 лет.

Fuck you и fuck off – одно и то же. Аргументы Беллингема и «Реала» не работают

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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Федерация футбола Испании
Хосе Мунуэра Монтеро
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