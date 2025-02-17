Чемпионат мира по биатлону-2025. Индивидуальная гонка. Ханна Оберг стартует 24-й, Симон – 46-й, Жанмонно – 52-й, Пройс – 56-й, Брезаз-Буше – 62-й, Эльвира Оберг – 64-й
Чемпионат мира по биатлону-2025
Ленцерхайде, Швейцария
Женщины
Индивидуальная гонка
Начало – 17.05 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko.
Старт-лист
5. Йоханна Пуфф (Германия)
9. Анна Андексер (Австрия)
12. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
14. Анастасия Кузьмина (Словакия)
16. Анамария Лампич (Словения)
18. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)
20. Милена Тодорова (Болгария)
21. Аита Гаспарин (Швейцария)
22. Анна Магнуссон (Швеция)
24. Ханна Оберг (Швеция)
25. Джессика Йислова (Чехия)
28. Паулина Батовска (Словакия)
32. Юлия Джима (Украина)
34. Юлия Таннхаймер (Германия)
36. Эми Басерга (Швейцария)
37. Туули Томингас (Эстония)
38. Тереза Воборникова (Чехия)
44. Марен Киркеэйде (Норвегия)
45. Байба Бендика (Латвия)
46. Жюлия Симон (Франция)
48. Суви Минккинен (Финляндия)
50. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
51. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
52. Лу Жанмонно (Франция)
54. Осеан Мишлон (Франция)
56. Франциска Пройс (Германия)
58. Селина Гротиан (Германия)
60. Жанна Ришар (Франция)
62. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
64. Эльвира Оберг (Швеция)
66. Ида Лиен (Норвегия)
67. Люция Харватова (Чехия)
Полный старт-лист здесь.
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