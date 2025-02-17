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  • Чемпионат мира по биатлону-2025. Индивидуальная гонка. Ханна Оберг стартует 24-й, Симон – 46-й, Жанмонно – 52-й, Пройс – 56-й, Брезаз-Буше – 62-й, Эльвира Оберг – 64-й
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Чемпионат мира по биатлону-2025. Индивидуальная гонка. Ханна Оберг стартует 24-й, Симон – 46-й, Жанмонно – 52-й, Пройс – 56-й, Брезаз-Буше – 62-й, Эльвира Оберг – 64-й

Пройс, сестры Оберг, Брезаз-Буше и Жанмонно выступят в индивидуальной гонке на ЧМ.

Чемпионат мира по биатлону-2025

Ленцерхайде, Швейцария

Женщины

Индивидуальная гонка

Начало – 17.05 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko. 

Старт-лист 

5. Йоханна Пуфф (Германия) 

9. Анна Андексер (Австрия) 

12. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) 

14. Анастасия Кузьмина (Словакия) 

16. Анамария Лампич (Словения) 

18. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) 

20. Милена Тодорова (Болгария) 

21. Аита Гаспарин (Швейцария) 

22. Анна Магнуссон (Швеция) 

24. Ханна Оберг (Швеция) 

25. Джессика Йислова (Чехия) 

28. Паулина Батовска (Словакия) 

32. Юлия Джима (Украина) 

34. Юлия Таннхаймер (Германия) 

36. Эми Басерга (Швейцария)

37. Туули Томингас (Эстония) 

38. Тереза Воборникова (Чехия) 

44. Марен Киркеэйде (Норвегия)

45. Байба Бендика (Латвия) 

46. Жюлия Симон (Франция) 

48. Суви Минккинен (Финляндия) 

50. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) 

51. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) 

52. Лу Жанмонно (Франция) 

54. Осеан Мишлон (Франция) 

56. Франциска Пройс (Германия) 

58. Селина Гротиан (Германия) 

60. Жанна Ришар (Франция) 

62. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) 

64. Эльвира Оберг (Швеция) 

66. Ида Лиен (Норвегия) 

67. Люция Харватова (Чехия) 

Полный старт-лист здесь. 

Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАнастасия Кузьмина
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoЙоханна Пуфф
logoАнамария Лампич
logoЛена Хекки-Гросс
logoХанна Оберг
logoАнна Магнуссон
logoАита Гаспарин
logoЮлия Джима
logoПаулина Батовская-Фиалкова
logoЮлия Таннхаймер
logoТуули Томингас
logoЭми Басерга
logoЖюлия Симон
logoБайба Бендика
logoСуви Минккинен
logoЛиза Тереза Хаузер
logoФранциска Пройс
logoЛу Жанмонно
logoСелина Гротиан
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoЭльвира Оберг
logoЖанна Ришар
logoИда Лиен
logoсборная Чехии жен
logoДжессика Йислова
logoсборная Швеции жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Словакии жен
logoЧемпионат мира по биатлону
logoсборная Австрии жен
результаты
logoсборная Германии жен
logoРагнхильд Фемстейневик
logoТереза Воборникова
logoсборная Словении жен
индивидуальная гонка (жен)
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Латвии жен
logoМарен Киркеэйде
logoАнна Андексер
logoЛюция Харватова
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