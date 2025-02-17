Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Персеполиса», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник
В Лиге чемпионов Азии завершается общий этап.
В 8-м туре в понедельник «Аль-Садд» Клаудиньо сыграет в гостях с «Пахтакором», «Аль-Наср» Криштиану Роналду – с иранским «Персеполисом».
Во вторник «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого примет японский «Виссел Кобе», «Аль-Хилаль» Малкома встретится на выезде с «Аль-Васлем» из ОАЭ.
Первые 8 клубов из Востока и Запада выходят в плей-офф. Первые матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 5 марта, ответные – с 10-го по 12-е число.
Лига чемпионов Азии
Общий этап
8-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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