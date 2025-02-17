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Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Персеполиса», «Шанхай» Слуцкого и «Аль-Хилаль» Малкома проведут матчи во вторник

В Лиге чемпионов Азии завершается общий этап.

В 8-м туре в понедельник «Аль-Садд» Клаудиньо сыграет в гостях с «Пахтакором», «Аль-Наср» Криштиану Роналду – с иранским «Персеполисом».

Во вторник «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого примет японский «Виссел Кобе», «Аль-Хилаль» Малкома встретится на выезде с «Аль-Васлем» из ОАЭ.

Первые 8 клубов из Востока и Запада выходят в плей-офф. Первые матчи 1/8 финала пройдут с 3 по 5 марта, ответные – с 10-го по 12-е число.

Лига чемпионов Азии

Общий этап

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoАль-Айн
logoАль-Гарафа
logoАль-Садд
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Ахли Джидда
logoПахтакор
logoПерсеполис
Аль-Шорта
logoКванчжу
logoВиссел Кобе
logoСентрал Кост Маринерс
logoБурирам Юнайтед
logoШанхай Шэньхуа
logoКавасаки Фронтале
logoДарул Такзим
logoПхохан Стилерс
logoУльсан Хендай
logoЙокогама Ф. Маринос
logoЭстегляль
logoАль-Васль
logoАль-Хилаль
logoШаньдун Тайшань
logoАль-Райян
logoШанхай Порт
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