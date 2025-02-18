Распался танцевальный дуэт Аннабель Морозов – Джеффри Чен. Партнер отстранен по обвинению в неправомерных действиях
Партнер Аннабель Морозов отстранен по обвинению в неправомерных действиях.
Как сообщает Центр безопасности спорта США (US SafeSport), санкция введена в отношении Джеффри Чена. Дата отстранения – 18 февраля 2025-го.
В январе Аннабель и Джеффри заняли десятое место на чемпионате США в танцах на льду. Их дуэт образовался в мае прошлого года, когда фигуристка перешла из России в США.
Как сообщает The Skating Lesson, сейчас Аннабель пробуется в паре с Бенджамином Старром, который ранее выступал с Яли Педерсен.
US SafeSport – организация, которая расследует дела о физическом, психологическом, сексуального насилии и неправомерном поведении в американском спорте.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Safe Sport
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