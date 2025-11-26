Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»

Каспер Юлманд: «Байер» сыграл с «Ман Сити» именно так, как хотел.

Каспер Юлманд оценил победу «Байера» над «Манчестер Сити» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Я очень рад и горд за команду. Мы сыграли именно так, как хотели. Когда надо было, действовали смело и спокойно распоряжались мячом.

Конечно, не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря [Флеккена]. Но в конечном итоге, думаю, мы сыграли очень хорошо», – сказал тренер «Байера».