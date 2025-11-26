  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
2

Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»

Каспер Юлманд: «Байер» сыграл с «Ман Сити» именно так, как хотел.

Каспер Юлманд оценил победу «Байера» над «Манчестер Сити» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Я очень рад и горд за команду. Мы сыграли именно так, как хотели. Когда надо было, действовали смело и спокойно распоряжались мячом. 

Конечно, не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря [Флеккена]. Но в конечном итоге, думаю, мы сыграли очень хорошо», – сказал тренер «Байера».

«Ливерпуль» должен уволить Слота?18369 голосов
ДаЛиверпуль
Нет, это просто трудный периодАрне Слот
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
logoБайер
logoКаспер Юлманд
logoМанчестер Сити
logoМарк Флеккен
logoЛига чемпионов УЕФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола о 0:2 от «Байера»: «Беру на себя всю ответственность. «Ман Сити» не хватало того, что необходимо, когда играешь на самом высоком уровне»
25 ноября, 22:48
Пеп провел 100-й матч в ЛЧ во главе «Сити» – 0:2 с «Байером». Только у Фергюсона и Венгера больше игр в турнире с английскими командами
25 ноября, 21:57
«Ман Сити» дома проиграл «Байеру» – 0:2. Шик и Гримальдо забили
25 ноября, 21:48
Главные новости
«Зенит» не прошел «Динамо», МОК допустил Петросян и Гуменника до ОИ-2026, дзюдоистам вернули флаг и гимн, бутик Хабиба в Дубае и другие новости
24 минуты назад
Твердая валюта вашего детства: выпустили кэпсы с легендами нулевых
34 минуты назадТесты и игры
Денис Глушаков: «Хотелось бы тренировать, но не хочу, чтобы мной управляли и говорили, что делать»
сегодня, 03:09
«Ривер Плейт» хочет арендовать Гонду и Вегу у «Зенита» с опцией выкупа
сегодня, 02:37
Круговой о голе «Спартака»: «Видел, что Дмитриев выставлял руку на Акинфеева. Не знаю, фол это или нет»
сегодня, 02:15
Гендиректор «Динамо» о выходе в 1/2 финала: «Будем дальше биться за Кубок, такая задача есть»
сегодня, 02:00
Горшков о том, почему «Зенит» не играл в траурных повязках с «Динамо»: «У всех она упала с рук, не успели выйти на поле, они скатились. В начале все в них вышли»
вчера, 22:27
Игроки «Зенита» сняли траурные повязки в память о Симоняне перед матчем с «Динамо» – они плохо держались на руке. Карпов написал, что игроки проигнорировали акцию
вчера, 22:31Фото
Лига Европы. ПАОК Чалова и Оздоева сыграл 1:1 с «Бранном», «Астон Вилла» победила «Янг Бойз», «Рома» обыграла «Мидтьюлланд», «Лион» забил 6 голов «Маккаби»
вчера, 21:58
Лига конференций. «Шахтер» победил «Шэмрок», киевское «Динамо» уступило «Омонии», «Пэлас» – «Страсбуру», «Ноа» сыграл 1:1 с «Абердином»
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Шинник» в гостях у «Черноморца», «Урал» сыграет с «Волгой» в субботу
3 минуты назад
Семья пыталась уговорить Бабаева играть за Азербайджан. Форвард «Динамо» хочет выступать за Россию (Legalbet)
25 минут назад
Адиев о травме Сутормина: «На разминке надкостницу разорвали, наложили швы. Не знаю, будет ли готов к «Краснодару»
39 минут назад
Нико Уильямс о Ямале: «Он знает, что я ему как отец. Нам нужно отключаться и наслаждаться жизнью, главное — быть профессионалом и выкладываться по полной»
52 минуты назад
Некрасов о Симоняне: «Служением «Спартаку» он указывал путь молодым поколениям»
сегодня, 02:52
Мюллер о  «Баварии»: «Компани проделывает выдающуюся работу. Надеюсь, так будет и дальше»
сегодня, 01:46
Адиев о «Крыльях» и Кубке: «Хотим пройти как можно дальше. Весной постараемся одолеть «Оренбург»
сегодня, 01:31
Гендиректор «Балтики» перед «Спартаком»: «У нас все настроены на максимальный результат. Матч будет очень боевым»
сегодня, 01:16
«Динамо» Киев уволило Шовковского после 0:2 от «Омонии» в ЛК и 3-го поражения подряд
вчера, 22:34
Мостовой о выводах после попытки похищения: «Было время, с охраной ходил для перестраховки»
вчера, 22:23