Юлманд о 2:0 с «Ман Сити»: «Байер» сыграл именно так, как хотел. Не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря»
Каспер Юлманд: «Байер» сыграл с «Ман Сити» именно так, как хотел.
Каспер Юлманд оценил победу «Байера» над «Манчестер Сити» (2:0) в Лиге чемпионов.
«Я очень рад и горд за команду. Мы сыграли именно так, как хотели. Когда надо было, действовали смело и спокойно распоряжались мячом.
Конечно, не обошлось без доли удачи и хорошей игры вратаря [Флеккена]. Но в конечном итоге, думаю, мы сыграли очень хорошо», – сказал тренер «Байера».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
