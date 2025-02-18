Экс-министр спорта России Олег Матыцин утвержден спецпредставителем Госдумы по вопросам развития спорта

Олега Матыцина утвердили спецпредставителем Госдумы по развитию спорта.

Об этом сообщается в телеграм-канале комитета по спорту.

«В ходе пленарного заседания 18 февраля по представлению Совета Думы Олег Матыцин утвержден специальным представителем Государственной Думы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта.

Вопросы продвижения, популяризации и развития физической культуры и спорта прочно входят в план работы межгосударственных форматов на пространстве СНГ, ШОС и БРИКС.

В рамках реализации возможностей парламентской дипломатии сотрудничество по линии международных межпарламентских и общественных организациях будет существенно расширено», – говорится в сообщении.

Матыцин занимал должность министра спорта России с января 2020-го по май 2024 года.

«Россия была, есть и всегда будет великой спортивной державой, которая открыта к взаимодействию с партнерами без санкций и ограничений.

Мы являемся неотъемлемой частью мирового спортивного сообщества, задаем международные стандарты проведения спортивных мероприятий, создаем новые межгосударственные форматы соревнований на пространствах БРИКС, ШОС и СНГ, проводим крупнейшие мировые спортивные события. <...>

Мы продолжаем работу по развитию сотрудничества в области спорта на парламентских площадках Союзного государства, СНГ, БРИКС, универсальных и региональных межпарламентских организаций и на двусторонней основе со странами-партнерами», – сказал Матыцин.

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